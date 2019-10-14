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14 октября 2019 года 16:30
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 октября
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14 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 15 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3092,08 (-1,77) руб./грамм; на серебро - 36,43 (+0,09) руб./грамм; на платину - 1843,82 (-18,66) руб./грамм; на палладий - 3520,03 (-2,58) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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В понедельник котировки большинства выпусков российских еврооблигаций изменяются незначительно на фоне пониженной активности торгов из-за выходного дня в США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились по отношению к пятнице. Цена... читать дальше
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.14 октября 2019 года 18:30
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