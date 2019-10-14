Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9078 руб.

14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9078 руб.

Минимальный курс евро составил 70,79 руб., максимальный - 71,05 руб. Было заключено 2956 сделок. Объем торгов составил 10464,51 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,84 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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