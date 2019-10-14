Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 120,2 млрд руб.

14 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 октября по данным на начало операционного дня выросло до 120,2 млрд руб.

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Национальный банк Белоруссии планирует ввести договорные сроки возврата валютной выручки, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. "Сегодня существуют жесткие сроки, хотя мы их увеличили, по репатриации выручки в Беларусь. Эти сроки будут заменены на... читать дальше

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Во вторник, 15 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 3307,40 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во вторник, 15 октября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 76344,81 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9078 руб. Минимальный курс евро составил 70,79 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 70,79 руб., максимальный -... читать дальше

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ПАО "Полюс" полностью разместило 10-летние облигации серии ПБО-01 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 4 октября. В процессе маркетинга ориентир ставки был один раз сужен с первоначального диапазона 7,40-7,60% годовых,... Сбор заявок на облигации прошел 4 октября. В процессе маркетинга ориентир ставки был один раз сужен с первоначального диапазона 7,40-7,60% годовых,... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 23 препарата. "Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдёт ещё... читать дальше

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Азиатские фондовые индикаторы выросли в понедельник благодаря заключению промежуточного торгового соглашения США и Китаем. Китайский индекс Shanghai Composite подскочил к закрытию рынка на 1,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%,... Китайский индекс Shanghai Composite подскочил к закрытию рынка на 1,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%,... читать дальше

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Денежная база в РФ в широком определении в сентябре 2019 года увеличилась на 1,02% и составила на 1 октября 2019 г. 16 трлн 612,2 млрд руб. по сравнению с 16 трлн 444,6 млрд руб. на 1 сентября следует из данных на сайте Банка России. С начала года показатель вырос на 3,4%. В... читать дальше

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Полное исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) РФ несет риски, сообщил директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку. По его словам, вложения в эту валюту нужны на случай шоков. "Полностью исключить доллар... "Полностью исключить доллар... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,63 пункта (0,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2700,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2716,15... читать дальше

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Королева Великобритании Елизавета II в ходе речи перед британским парламентом в понедельник назвала приоритетом действующего британского правительства выход из ЕС 31 октября. "Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода Великобритании из ЕС 31... "Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода Великобритании из ЕС 31... читать дальше

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Французская нефтегазовая компания Total SA покупает долю в размере 37,4% в индийской Adani Gas Ltd., стремясь расширить свое присутствие на индийском газовом рынке. Как сообщается в пресс-релизе Total, сделка будет проходить в два этапа: сначала французская компания... Как сообщается в пресс-релизе Total, сделка будет проходить в два этапа: сначала французская компания... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 64,3652 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,15 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 70,9305 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо, понесенные в 2018 году. "Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда правительства РФ средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с... читать дальше

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Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE. Решение, принятое организацией 2 октября, получило... читать дальше

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