14 октября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Сентябрь 2019
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Август 2019
Это автоматическое сообщение.
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14 октября 2019 года 15:34
Национальный банк Белоруссии планирует ввести договорные сроки возврата валютной выручки, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. "Сегодня существуют жесткие сроки, хотя мы их увеличили, по репатриации выручки в Беларусь. Эти сроки будут заменены на... читать дальше
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14 октября 2019 года 15:30
Во вторник, 15 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 3307,40 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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14 октября 2019 года 15:30
Во вторник, 15 октября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 76344,81 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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14 октября 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9078 руб.
Минимальный курс евро составил 70,79 руб., максимальный -... читать дальше
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14 октября 2019 года 15:14
ПАО "Полюс" полностью разместило 10-летние облигации серии ПБО-01 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации прошел 4 октября. В процессе маркетинга ориентир ставки был один раз сужен с первоначального диапазона 7,40-7,60% годовых,... читать дальше
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14 октября 2019 года 15:09
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 23 препарата. "Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдёт ещё... читать дальше
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14 октября 2019 года 15:02
Азиатские фондовые индикаторы выросли в понедельник благодаря заключению промежуточного торгового соглашения США и Китаем.
Китайский индекс Shanghai Composite подскочил к закрытию рынка на 1,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%,... читать дальше
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14 октября 2019 года 14:54
Денежная база в РФ в широком определении в сентябре 2019 года увеличилась на 1,02% и составила на 1 октября 2019 г. 16 трлн 612,2 млрд руб. по сравнению с 16 трлн 444,6 млрд руб. на 1 сентября следует из данных на сайте Банка России. С начала года показатель вырос на 3,4%. В... читать дальше
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14 октября 2019 года 14:45
Полное исключение доллара из золотовалютных резервов (ЗВР) РФ несет риски, сообщил директор департамента ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку. По его словам, вложения в эту валюту нужны на случай шоков.
"Полностью исключить доллар... читать дальше
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14 октября 2019 года 14:45
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,63 пункта (0,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2700,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2716,15... читать дальше
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14 октября 2019 года 14:37
Королева Великобритании Елизавета II в ходе речи перед британским парламентом в понедельник назвала приоритетом действующего британского правительства выход из ЕС 31 октября.
"Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода Великобритании из ЕС 31... читать дальше
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14 октября 2019 года 14:28
Французская нефтегазовая компания Total SA покупает долю в размере 37,4% в индийской Adani Gas Ltd., стремясь расширить свое присутствие на индийском газовом рынке.
Как сообщается в пресс-релизе Total, сделка будет проходить в два этапа: сначала французская компания... читать дальше
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14 октября 2019 года 14:19
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 64,3652 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,15 коп.
Это автоматическое сообщение.
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14 октября 2019 года 14:19
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 70,9305 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,09 коп.
Это автоматическое сообщение.
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14 октября 2019 года 14:16
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо, понесенные в 2018 году. "Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда правительства РФ средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с... читать дальше
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14 октября 2019 года 14:07
Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE. Решение, принятое организацией 2 октября, получило... читать дальше
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