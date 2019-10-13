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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 октября в размере 64,2237 руб., курс евро - 70,7296 руб.
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13 октября 2019 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 октября в размере 64,2237 руб., курс евро - 70,7296 руб.
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13 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 64,2237 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 51,79 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 70,7296 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,03 коп.
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.12 октября 2019 года 13:39
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.12 октября 2019 года 12:11
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.12 октября 2019 года 09:54
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.12 октября 2019 года 09:31
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