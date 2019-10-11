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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,1318 руб.
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11 октября 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,1318 руб.

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11 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1318 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,9725 руб., максимальный - 64,2775 руб. Было заключено 12854 сделки. Объем торгов составил 53734,6 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,11 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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