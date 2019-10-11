11 октября 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
11 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 14.10 по 20.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|14.10.2019
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Сентябрь 2019
|14.10.2019
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Август 2019
|15.10.2019
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Сентябрь 2019
|15.10.2019
|11:30
|Безработица в Великобритании
|Сентябрь 2019
|15.10.2019
|11:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Август 2019
|15.10.2019
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Октябрь 2019
|15.10.2019
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Октябрь 2019
|15.10.2019
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Октябрь 2019
|16.10.2019
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Август 2019
|16.10.2019
|11:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Сентябрь 2019
|16.10.2019
|11:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Сентябрь 2019
|16.10.2019
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Август 2019
|16.10.2019
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Сентябрь 2019
|16.10.2019
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Сентябрь 2019
|16.10.2019
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Сентябрь 2019
|16.10.2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Сентябрь 2019
|16.10.2019
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Август 2019
|16.10.2019
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Август 2019
|17.10.2019
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Август 2019
|17.10.2019
|11:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Сентябрь 2019
|17.10.2019
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Август 2019
|17.10.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 06 по 12 октября
|17.10.2019
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Октябрь 2019
|17.10.2019
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Сентябрь 2019
|17.10.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 сентября по 05 октября
|17.10.2019
|16:15
|Промышленное производство в США
|Сентябрь 2019
|17.10.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 05 по 11 октября
|18.10.2019
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Август 2019
|18.10.2019
|11:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Август 2019
|18.10.2019
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Сентябрь 2019
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 октября 2019 года 19:51
АО "ЛК "Европлан" в рамках оферты выкупило 395,49 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, сообщается в пресс-релизе компании.
Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 7,9% выпуска. Оферта исполнена в... читать дальше
.
11 октября 2019 года 19:50
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,44 пункта (0,494%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2708,07 пункта.
Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше
.
11 октября 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44638,188 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 247,122 млрд руб., или на...
.
11 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7693 руб.
Минимальный курс евро составил 70,5925 руб.,... читать дальше
.
11 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 469 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0425 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,0254 руб., максимальный -... читать дальше
.
11 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5358 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1505 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.
11 октября 2019 года 19:11
Федеральная резервная система (ФРС) с 15 октября начнет выкупать казначейские векселя общим объемом $60 млрд в месяц.
Выкуп векселей продлится "по крайней мере, до конца второго квартала следующего года", говорится в заявлении ФРС.
"Помимо этого, ФРС будет... читать дальше
.
11 октября 2019 года 18:57
Фондовый рынок России, открывшийся в плюсе, завершил пятницу в небольшом минусе
Европейские рынки акций повышались с начала торгов на фоне надежд на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, а также в дискуссиях ЕС с Великобританией по... читать дальше
.
11 октября 2019 года 18:43
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АО "ДОМ.РФ" серий БО-05 - БО-10 и 001Р-01R - 001Р-06R кредитный рейтинг на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства.
По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,... читать дальше
.
11 октября 2019 года 18:34
Президент США Дональд Трамп положительно оценил ход торговых переговоров с Китаем, проходящих в Вашингтоне, что поддержало рост американского рынка акций в пятницу.
"Кое-что хорошее происходит на встрече с Китаем", - написал Трамп в Twitter. Он отметил "более теплую,... читать дальше
.
11 октября 2019 года 18:28
Акции "Яндекса" в пятницу резко упали в течение часа с начала торгов на бирже Nasdaq, свидетельствуют данные американской биржи.
По состоянию на 18:05 мск акции интернет-компании упали на 17,65% и торговались по $29,31 за бумагу.
Накануне в Госдуме прошло... читать дальше
.
11 октября 2019 года 18:24
Турция, сместившая в середине сентября Египет с 1-го места среди покупателей российского зерна, продолжает удерживать это лидерство, следует из данных аналитического центра АО "Русагротранс".
Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, с июля по... читать дальше
.
11 октября 2019 года 18:15
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К192 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 0,5% выпуска на 100 млн рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на бонды прошел 8 октября. Ставка купона установлена в размере 6,64%... читать дальше
.
11 октября 2019 года 18:15
Банк России может вернуться к разделению инвесторов всего на две категории: квалифицированных и неквалифицированных.
"Мы проводим активные консультации и с крупными участниками рынка, и с саморегулируемыми организациями. Последнее состоялось две-три недели назад. Оно... читать дальше
.
11 октября 2019 года 18:05
Развитие торгово-экономического сотрудничества - одна из первостепенных задач Содружества, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите СНГ в Ашхабаде. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Дальнейшее расширение торгового сотрудничества требует... читать дальше
.
11 октября 2019 года 18:00
ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 001P-04R объемом 20 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, говорится в сообщении эмитента.
В процессе маркетинга ориентир ставки был один раз снижен с изначальной отметки 7,40-7,50% годовых. Объем... читать дальше
.