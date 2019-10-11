ЦБ РФ установил курс евро с 12 октября в размере 70,7296 руб.

11 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 70,7296 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,03 коп.

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Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ по итогам девяти месяцев 2019 года увеличила доходы от инвестирования пенсионных накоплений по расширенному портфелю на 41%, до 106,37 млрд рублей по сравнению с 75,47 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года, говорится в... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6422 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6893 руб. Минимальный курс евро составил 70,555 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 70,555 руб., максимальный -... читать дальше

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По итогам торгов в пятницу фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона существенно выросли, инвесторы следили за ходом торговых переговоров между США и Китаем, которые стартовали в Вашингтоне в четверг. Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился на 1,15%, более... Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился на 1,15%, более... читать дальше

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ВТБ по-прежнему планирует направить на дивиденды за 2019 год 50% прибыли, оснований для невыполнения этого плана нет, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Олюнин. "Пока я не вижу никаких оснований для того, чтобы мы не выполнили свои обязательства по выплате дивидендов... читать дальше

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ООО "РЕСО-Лизинг" 16 октября соберет заявки на 5-летние облигации серии БО-П-07 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона - 8,90-9,10% годовых, ему соответствует доходность к погашению на... Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона - 8,90-9,10% годовых, ему соответствует доходность к погашению на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,49 пункта (0,128%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2725 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2733,78 (+0,45%) пункта, минимальное - 2722,58 (+0,04%)... читать дальше

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В Минсельхозе РФ рассчитывают на серьёзное изменение законопроекта о виноградарстве и виноделии, который Госдума отклонила вчера в третьем чтении. О том, что будет подготовлен новый текст законопроекта, заявил в четверг президент Союза виноградарей и виноделов Борис... читать дальше

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Сбербанк предлагает ужесточить наказание за кражу личных данных клиентов, внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ, заявил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф. Как сообщалось, на прошлой неделе стало известно об утечке в... Как сообщалось, на прошлой неделе стало известно об утечке в... читать дальше

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Минсельхоз в рамках программы комплексного развития сельских территорий, реализация которой начнётся с 2020 года, получил заявок на 132 млрд рублей, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на деловом завтраке в Аносино. "На сегодняшний день заявок у нас на 132 млрд... читать дальше

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Сбербанк намерен в следующем году отменить так называемый "банковский роуминг", или комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка", сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка России Герман Греф. "Мы уже на пути к этому. У нас год уже... "Мы уже на пути к этому. У нас год уже... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг "Ингосстраха" на уровне "ВВВ-" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Рейтинги "Ингосстраха" отражают устойчивую позицию компании на российском рынке страхования, хорошую... Рейтинги "Ингосстраха" отражают устойчивую позицию компании на российском рынке страхования, хорошую... читать дальше

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Белгородская область 17 октября проведет сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение выпуска запланировано на 22... Техразмещение выпуска запланировано на 22... читать дальше

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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что соглашение по Brexit все еще может быть достигнуто, сообщил в пятницу телеканал Sky News. Туск подчеркнул, что после встречи британского премьера Бориса Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром "оба впервые... Туск подчеркнул, что после встречи британского премьера Бориса Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром "оба впервые... читать дальше

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Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз темпов роста спроса на нефть в 2019 году с 1,1 млн б/с до 1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете. Как поясняет МЭА, снижение прогноза связано с пересмотром показателей по спросу 2018 года и не... Как поясняет МЭА, снижение прогноза связано с пересмотром показателей по спросу 2018 года и не... читать дальше

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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что соглашение по Brexit все еще может быть достигнуто, сообщил телеканал Sky News. Туск отметил, что после встречи британского премьера Бориса Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром "оба впервые увидели путь к сделке... читать дальше

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ОПЕК и ее союзники изучают вопрос о более существенном сокращении добычи нефти в преддверии заседания в декабре на фоне перенасыщения мирового рынка и признаков ослабления спроса. Внимание стран ОПЕК переключается с сентябрьских атак на объекты нефтяной инфраструктуры в... Внимание стран ОПЕК переключается с сентябрьских атак на объекты нефтяной инфраструктуры в... читать дальше

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