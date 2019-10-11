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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 110,7 млрд руб.
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11 октября 2019 года 10:36
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 110,7 млрд руб.
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11 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 110,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 110,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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