Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2497,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2914,69 млрд руб.

11 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 октября составили по Российской Федерации 2497,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2306,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2424,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2215,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 октября составили 2914,69 млрд руб. против 2912,92431 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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