11 октября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
11 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Сентябрь 2019
|15:30
|Безработица в Канаде
|Сентябрь 2019
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Сентябрь 2019
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Октябрь 2019
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 октября 2019 года 08:44
Цены на нефть продолжают повышаться после существенного роста накануне, вызванного сигналами прогресса на торговых переговорах США с Китаем.
Как стало известно из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, президент США Дональд Трамп в пятницу вечером проведет... читать дальше
.
11 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95200,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
11 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,50 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
.
11 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 4351,22 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
11 октября 2019 года 08:26
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Ирландии Лео Варадкар убеждены, что есть возможность достигнуть соглашения по Brexit, и считают, что это служило бы интересам всех сторон. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеры отметили, что "продолжают... читать дальше
.
11 октября 2019 года 08:19
Банк России не поддерживает депутатскую инициативу о предоставлении 10-процентной скидки покупателям полисов ОСАГО при оформлении договора в электронном виде, сообщил вчера журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах форума Finopolis 2019. "На изменение стоимости полиса... читать дальше
.
11 октября 2019 года 08:14
Два снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году были верным решением, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан. Он, однако, не намерен спешить с принятием решения о том, каким должен быть следующий шаг... читать дальше
.
11 октября 2019 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы закрылись под влиянием "бычьего" тренда, в центре внимания участников рынка находились торговые переговоры США и Китая.
Росту оптимизма трейдеров, обеспокоенных противоречивыми сообщениями СМИ, которые появились в преддверии... читать дальше
.
11 октября 2019 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 71,2999 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,12 коп.
.
11 октября 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 64,7416 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,60 коп.
.
11 октября 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Изменение потребительских цен в... читать дальше
.
10 октября 2019 года 19:45
Сбербанк России разместил 4,02% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_EV_BSK-48m-001Р-142R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 40 млн 193 тыс. рублей, говорится в сообщении банка.
Срок обращения выпуска - 4 года. По выпуску предусмотрен один купон,... читать дальше
.
10 октября 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,49 пункта (0,313%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2721,51 пункта.
Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше
.
10 октября 2019 года 19:41
осбанк (ранее эмитентом данных облигаций был банк "ДельтаКредит") установил ставку 9-20-го купонов облигаций серии БО-08 на уровне 1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Росбанк является правопреемником банка "ДельтаКредит".
Выпуск объемом 5... читать дальше
.
10 октября 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44391,066 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 140,028 млрд руб., или на...
.
10 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0894 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,07 руб., максимальный - 9,1027... читать дальше
.