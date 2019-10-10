Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,3315 руб.

10 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 498 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3315 руб.

Минимальный курс евро составил 71,17 руб., максимальный - 71,455 руб. Было заключено 2803 сделки. Объем торгов составил 13929,04 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,32 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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