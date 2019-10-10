ЦБ РФ установил курс евро с 11 октября в размере 71,2999 руб.

10 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 71,2999 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,12 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44391,066 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 140,028 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2775 руб. Минимальный курс евро составил 70,895 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,895 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0894 руб. Минимальный курс юаня составил 9,07 руб., максимальный - 9,1027... Минимальный курс юаня составил 9,07 руб., максимальный - 9,1027... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,698 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ вышел в плюс вслед за подъемом мировых площадок и нефти на надеждах, что торговые переговоры США и Китая завершатся заключением соглашения, поскольку инвесторы устали от неопределенности. В Азии в четверг преобладал рост индексов (японский Nikkei 225... В Азии в четверг преобладал рост индексов (японский Nikkei 225... читать дальше

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Цены на нефть растут на обещании главы ОПЕК сделать все возможное для предотвращения очередного падения нефтяного рынка. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в четверг, что ОПЕК и ее союзники сделают все возможное, чтобы предотвратить избыточное предложение нефти на... Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в четверг, что ОПЕК и ее союзники сделают все возможное, чтобы предотвратить избыточное предложение нефти на... читать дальше

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Производство угля в России в 2035 году может достигнуть 490 млн тонн в оптимистичном сценарии "Энергостратегии-2035", следует из проекта документа, с текстом которого ознакомился "Интерфакс". Консервативный сценарий предполагает добычу к концу стратегии в объеме 355 млн... читать дальше

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"Уралкалий" находится на финальной стадии переговоров по новому контракту с Индией, сообщил генеральный директор "Уралкалий Трейдинга" Александр Терлецкий в ходе телефонной конференции для инвесторов. По его словам, компания рассчитывает подписать его в ближайшее время.... читать дальше

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Банк России зарегистрировал облигации ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") на сумму 4,9 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-10-00307-R-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-10-00307-R-002P. Дата погашения облигаций - 28 января 2050... Дата погашения облигаций - 28 января 2050... читать дальше

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Общее собрание участников ООО ИК "Фридом финанс" утвердило программу биржевых облигаций серии П01 объемом до 5 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках 30-летней программы облигации смогут... В рамках 30-летней программы облигации смогут... читать дальше

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осковский кредитный банк (МКБ) завершил размещение 3-летних инвестиционных облигаций серии БСО-П05, реализовав весь выпуск на 350 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение прошло 10 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,25%... Размещение прошло 10 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,25%... читать дальше

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Энергетическая стратегия России на период до 2035 года предполагает в оптимистичном сценарии сохранение ежегодной добычи нефти в 550-555 млн тонн, в консервативном сценарии - постепенное падение до 490 млн тонн, говорится в проекте документа, с которым ознакомился... читать дальше

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Coca-Cola с 2010 по 2018 годы вложила $689,9 млн в свои предприятия, расположенные в Москве и Московской области, сообщается в пресс-релизе компании, приуроченном к 25-летию первого завода Coca-Cola в России. В Московском регионе расположены три завода компании - в Москве, а... читать дальше

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Американские фондовые индексы, снижавшиеся в первые минуты торгов в четверг, перешли к активному росту, поддержку рынку оказало заявление президента США Дональда Трампа. Трамп сообщил в своем микроблоге в Твиттере, что встретится в пятницу в Белом доме с вице-премьером Госсовета... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2381 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,7429 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,545 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 64,545 руб.,... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге в Твиттере, что встретится в пятницу в Белом доме с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. "Важный день переговоров с Китаем. Они хотят заключить сделку, но хочу ли я?" - написал Трамп. Переговоры между США и КНР... Переговоры между США и КНР... читать дальше

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