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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 110,8 млрд руб.
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10 октября 2019 года 10:03
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 110,8 млрд руб.
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10 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 110,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 450,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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10 октября 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 65,3542 руб.
Минимальное значение за неделю (с 3 октября по 10 октября) - 65,3542 руб. за доллар, максимальное значение - 65,9465 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,58 руб. Это автоматическое сообщение.
.10 октября 2019 года 13:03
Правительство Германии представило вчера масштабный законопроект по защите климата в сочетании с последовательной программой действий по решению конкретных целей в этой области на ближайшие годы, передает "Немецкая волна". Согласно документу, к 2030 году предполагается... читать дальше
.10 октября 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 10 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64,52/65,15 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,52/65,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 8 коп., средний...
.10 октября 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 64,3/65,35 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,3/65,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи упал...
.10 октября 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,88/72 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи упал на 22...
.10 октября 2019 года 12:55
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о подготовке законопроекта по отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц в рамках одного банка. "Этот вопрос касается практически каждого человека. Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные... читать дальше
.10 октября 2019 года 12:39
"АЛРОСА" в сентябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $258,7 млн, что на 42,3% выше уровня августа ($181,8 млн), говорится в сообщении компании. Это второе подряд повышение ежемесячного показателя после негативной динамики в апреле-июле. По... читать дальше
.10 октября 2019 года 12:34
Крупнейшие нефтяные трейдеры мира ожидают снижения цен на нефть в следующем году на фоне активного повышения предложения и замедления роста спроса, пишет Financial Times. Представители нефтетрейдеров Trafigura, Vitol и Gunvor в ходе конференции в Лондоне дали прогноз,... читать дальше
.10 октября 2019 года 12:14
Глава Сбербанка России Герман Греф сообщил на форуме Finopolis 2019, что банк после утечки данных существенно изменит систему защиты от внутренних проникновений в систему. "Мы строили очень сильную защиту снаружи, и мы считаем, что мы ее построили. Я думаю, что она... читать дальше
.10 октября 2019 года 12:12
Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации серии 001Р-03 Кредит Европа банка объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020303311B001P. Сбор... читать дальше
.10 октября 2019 года 12:11
Владельцы бондов АО "Открытие холдинг" серий 02-04 и БО-П01 суммарным объемом 52 млрд рублей согласились на перенос оферты и заключили соответствующее соглашение о новации, следует из сообщений эмитента. По данным выпускам была запланирована оферта в декабре 2019... читать дальше
.10 октября 2019 года 12:01
Объем промпроизводства в Великобритании в августе 2019 года снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель подрос на 0,1%, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS). Относительно августа прошлого года промпроизводство... читать дальше
.10 октября 2019 года 12:00
ВТБ разместит 10 октября однодневные бонды серии КС-3-299 на 75 млрд руб. по цене 99,9824% от номинала
0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-299 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9824% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,43%... читать дальше
.10 октября 2019 года 11:53
Криптовалюта Libra (проект Facebook) вряд ли будет использоваться в России, так как у многих российских игроков были аналогичные планы по выпуску своих цифровых валют, считает президент - председатель правления Сбербанка России Герман Греф. "Будем ли мы использовать... читать дальше
.10 октября 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 10 октября составил 64,7416 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,7416 руб. По... читать дальше
.10 октября 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 35,60 коп. - до 64,7416 руб.... читать дальше
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