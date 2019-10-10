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Минимальное значение за неделю (с 3 октября по 10 октября) - 65,3542 руб. за доллар, максимальное значение - 65,9465 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,58 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Правительство Германии представило вчера масштабный законопроект по защите климата в сочетании с последовательной программой действий по решению конкретных целей в этой области на ближайшие годы, передает "Немецкая волна". Согласно документу, к 2030 году предполагается... Согласно документу, к 2030 году предполагается... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,52/65,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 8 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,3/65,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,88/72 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи упал на 22...

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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о подготовке законопроекта по отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц в рамках одного банка. "Этот вопрос касается практически каждого человека. Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные... читать дальше

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"АЛРОСА" в сентябре реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $258,7 млн, что на 42,3% выше уровня августа ($181,8 млн), говорится в сообщении компании. Это второе подряд повышение ежемесячного показателя после негативной динамики в апреле-июле. По... По... читать дальше

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Крупнейшие нефтяные трейдеры мира ожидают снижения цен на нефть в следующем году на фоне активного повышения предложения и замедления роста спроса, пишет Financial Times. Представители нефтетрейдеров Trafigura, Vitol и Gunvor в ходе конференции в Лондоне дали прогноз,... Представители нефтетрейдеров Trafigura, Vitol и Gunvor в ходе конференции в Лондоне дали прогноз,... читать дальше

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Глава Сбербанка России Герман Греф сообщил на форуме Finopolis 2019, что банк после утечки данных существенно изменит систему защиты от внутренних проникновений в систему. "Мы строили очень сильную защиту снаружи, и мы считаем, что мы ее построили. Я думаю, что она... "Мы строили очень сильную защиту снаружи, и мы считаем, что мы ее построили. Я думаю, что она... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации серии 001Р-03 Кредит Европа банка объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020303311B001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020303311B001P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Владельцы бондов АО "Открытие холдинг" серий 02-04 и БО-П01 суммарным объемом 52 млрд рублей согласились на перенос оферты и заключили соответствующее соглашение о новации, следует из сообщений эмитента. По данным выпускам была запланирована оферта в декабре 2019... По данным выпускам была запланирована оферта в декабре 2019... читать дальше

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Объем промпроизводства в Великобритании в августе 2019 года снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель подрос на 0,1%, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS). Относительно августа прошлого года промпроизводство... читать дальше

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0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-299 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9824% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,43%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,43%... читать дальше

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Криптовалюта Libra (проект Facebook) вряд ли будет использоваться в России, так как у многих российских игроков были аналогичные планы по выпуску своих цифровых валют, считает президент - председатель правления Сбербанка России Герман Греф. "Будем ли мы использовать... "Будем ли мы использовать... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,7416 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 35,60 коп. - до 64,7416 руб.... читать дальше

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