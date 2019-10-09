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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 27 сентября по 4 октября на 2927 тыс. баррелей, бензина - упали на 1213 тыс. баррелей
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09 октября 2019 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 27 сентября по 4 октября на 2927 тыс. баррелей, бензина - упали на 1213 тыс. баррелей
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9 октября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2927 тыс. баррелей - до 425,569 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1213 тыс. баррелей и составили 228,763 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3943 тыс. баррелей, достигнув 127,324 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1900 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.09 октября 2019 года 17:36
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.09 октября 2019 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 27 сентября по 4 октября на 2927 тыс. баррелей, бензина - упали на 1213 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2927 тыс. баррелей - до 425,569 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1213 тыс. баррелей и составили 228,763 млн... читать дальше
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