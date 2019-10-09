Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,9819 руб.

9 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 761 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9819 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,8075 руб., максимальный - 65,195 руб. Было заключено 10818 сделок. Объем торгов составил 39750,45 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,9425 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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