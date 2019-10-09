Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 октября

9 октября. FINMARKET.RU -РФ с 10 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3146,52 (+18,23) руб./грамм; на серебро - 37,21 (+0,6) руб./грамм; на платину - 1856,43 (+19,08) руб./грамм; на палладий - 3472,18 (+74,86) руб./грамм.

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Специальный представитель Германии по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее и глава Минэнерго России Александр Новак договорились продолжить контакты в целях успешного урегулирования вопросов транзита газа через украинскую территорию во взаимных интересах всех... читать дальше

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Греция впервые в истории разместила трехмесячные государственные облигации с отрицательной доходностью, сообщает агентство Bloomberg. Таким образом, страна присоединилась к числу государств, которым инвесторы фактически платят за право дать им в долг. В ходе прошедшего... В ходе прошедшего... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Альфа-банка на уровне "ВВ+", а также рейтинг его кипрской холдинговой компании ABH Financial Limited (ABHFL) на уровне "BB". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз... читать дальше

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ООО "Регион Капитал" установило ставку 7-го купона облигаций серий БО-06 и БО-07 в размере 8,5% годовых, говорится в сообщениях компании. Оба выпуска размещены в октябре 2016 года на общую сумму 6 млрд рублей. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка... Оба выпуска размещены в октябре 2016 года на общую сумму 6 млрд рублей. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации серии 001Р-01R АО "Группа Ренессанс страхование" объемом 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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ЕС ведет дискуссии с Великобританией по Brexit относительно сроков ее выхода из Евросоюза, и пока это еще возможно на основе соглашения, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Лично я не исключаю соглашения", - сказал глава ЕК в среду в Европарламенте в рамках дебатов... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Московской области серии 34012 объемом до 25 млрд рублей кредитный рейтинг "АA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего... Облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего... читать дальше

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Германский концерн Uniper не заинтересован в продаже своей российской дочерней компании ПАО "Юнипро", сказал журналистам CEO Uniper Андреас Ширенбек. Тем более, целиком, добавил он. Но с другой стороны "Юнипро" должна руководствоваться интересами всех своих акционеров", - сказал... читать дальше

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прос на 10-летние облигации Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей вдвое превысил предложение и составил 14,5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Райффайзенбанка, который выступил одним из... читать дальше

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Рост цен на нефть эталонных марок несколько замедлился в ходе торгов в среду после публикации еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах топлива в стране. Как стало известно из сообщения Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на... Как стало известно из сообщения Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, что утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране. "Я в рамках вашего поручения подписал постановление, которым утверждаются принципы модернизации... читать дальше

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АО "Открытие Холдинг" 8 октября провело общие собрания владельцев облигаций серий БО-П02 - БО-П04 суммарным объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Держатели бондов данных серий согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о... Держатели бондов данных серий согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о... читать дальше

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ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) установило ставку 4-го купона облигаций класса "Б" в размере 8,162% годовых, говорится в сообщении эмитента. Облигации класса "Б" объемом 2,013 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года. Срок обращения бондов -... Облигации класса "Б" объемом 2,013 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года. Срок обращения бондов -... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2927 тыс. баррелей - до 425,569 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1213 тыс. баррелей и составили 228,763 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1213 тыс. баррелей и составили 228,763 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 761 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9819 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,8075 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 64,8075 руб.,... читать дальше

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Опыт России по созданию "зелёного" продовольственного бренда может быть уникальным и передовым, считает вице-премьер Алексей Гордеев. "Зелёный бренд - тема новая. Сейчас она еще нигде не появляется в качества товарного знака на прилавке. И российский опыт может быть в каком-то... читать дальше

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