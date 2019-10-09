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По состоянию на конец сентября международные резервы Казахстана, включая валовые резервы Нацбанка и средства Нацфонда, составили, согласно предварительным данным, $88,2 млрд, говорится в сообщении Национального банка. На конец августа международные резервы Казахстана... На конец августа международные резервы Казахстана... читать дальше

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О "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 8 октября зарегистрировало программу коммерческих облигаций ООО "Трейдберри" (Ростов-на-Дону) серии 001PC объемом до 1 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании. Программе присвоен идентификационный номер... Программе присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Швейцарский банк Credit Suisse Group AG рассматривает возможность возврата на американский рынок управления активами состоятельных клиентов после четырехлетнего отсутствия. Credit Suisse может расположить новый бизнес в Майами в расчете на привлечение средств состоятельных... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 332 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,0976 руб. По... читать дальше

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ПАО "Акрон" во второй половине октября планирует собирать заявки на облигации серии БО-001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 5-10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 7,40-7,55% годовых. Ему соответствует... Ориентир ставки 1-го купона - 7,40-7,55% годовых. Ему соответствует... читать дальше

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ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) утвердило выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Бумаги номиналом 1 тыс. рублей каждая будут размещены по открытой подписке на срок около 14 лет (5078... Бумаги номиналом 1 тыс. рублей каждая будут размещены по открытой подписке на срок около 14 лет (5078... читать дальше

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Россияне изменили привычки при покупке товаров - стали более разборчивыми и внимательными, заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации. "Российские потребители делают... "Российские потребители делают... читать дальше

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ПАО АФК "Система" приняло решение не проводить делистинг акций ПАО "МТС" с Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщил основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков журналистам. "Принято - не будем делать", - сказал он. Информация о возможном делистинге МТС появилась в начале... Информация о возможном делистинге МТС появилась в начале... читать дальше

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Пять американских регуляторов, включая Федеральную резервную систему (ФРС), одобрили меры по смягчению "правила Волкера", считающегося одним из самых спорных регулирующих положений, которые были введены для банковского сектора США после финансового кризиса. "Правило... "Правило... читать дальше

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ООО "Концессии водоснабжения" утвердило параметры выпуска биржевых облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 12 лет будет размещен по открытой подписке. Номинал - 1 тыс. рублей. Выпуск сроком обращения 12 лет будет размещен по открытой подписке. Номинал - 1 тыс. рублей. Заем будет размещен в... Заем будет размещен в... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-298 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9824% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,43% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,43% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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В июне-августе 2019 года общее количество выданных займов МФО снизилось на 8,3% и составило 4,27 млн единиц по сравнению с 4,66 млн летом прошлого года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом сокращение выдачи происходит только в... При этом сокращение выдачи происходит только в... читать дальше

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АО "Управление отходами" (Москва) установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение облигаций объемом 1,75 млрд рублей в апреле 2018 года. Срок обращения бумаг составляет 12,5 лет.... Компания завершила размещение облигаций объемом 1,75 млрд рублей в апреле 2018 года. Срок обращения бумаг составляет 12,5 лет.... читать дальше

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ЦБ РФ 7 октября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту на 212,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,2 млрд... Минфин с 7 октября по 7 ноября планирует приобрести валюту на 212,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,2 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 71 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1113 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0975 руб., максимальный - 9,1209... Минимальный курс юаня составил 9,0975 руб., максимальный - 9,1209... читать дальше

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Зарубежные потребители, до которых из России весной дошла загрязненная хлорорганикой нефть, начали получать компенсации за форс-мажор на нефтепроводе "Дружба", пишет "Коммерсант". Представитель польской PKN Orlen сообщил, что компания получила часть компенсации за... Представитель польской PKN Orlen сообщил, что компания получила часть компенсации за... читать дальше

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