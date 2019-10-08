08 октября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Август 2019
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Август 2019
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Август 2019
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Сентябрь 2019
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Сентябрь 2019
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Август 2019
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08 октября 2019 года 17:38
"Открытие холдинг" перенес на полгода оферту по облигациям 5-6-й серий, а также сократил общее количество купонов по этим сериям, увеличив их продолжительность, говорится в материалах эмитента.
Так, согласно эмиссионным документам, по выпускам планируется сократить... читать дальше
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08 октября 2019 года 17:37
Банк России разработал проект указания, устанавливающего минимальный размер штрафов для банков, нарушивших закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Изменения предполагается внести в инструкцию... читать дальше
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08 октября 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1926 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,056 руб.
Минимальный курс доллара США составил 64,7525 руб.,... читать дальше
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08 октября 2019 года 17:16
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в этом году замедления темпов экономического роста в странах, составляющих 90% мирового ВВП, заявила новый директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
"Два года назад мы отмечали синхронное ускорение роста в глобальной... читать дальше
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08 октября 2019 года 17:09
Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "ДиректЛизинг" серии 001P-04 объемом 100 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Кроме того, выпуск включен в сектор компаний повышенного инвестиционного... читать дальше
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08 октября 2019 года 17:07
Американские фондовые индексы опускаются примерно на 1% в начале торговой сессии во вторник, давление на рынок оказывают опасения инвесторов о том, что США и Китай не смогут добиться прорыва на грядущих торговых переговорах.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45... читать дальше
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08 октября 2019 года 16:50
Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, который выводит кредитные организации, торгующиеся на рынке, из-под общего правила выкупа акций миноритариями.
В законе "Об акционерных обществах"... читать дальше
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08 октября 2019 года 16:41
Росфинмониторинг сообщил о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов РФ, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Как отмечает ведомство, деятельность таких компаний противоправна и направлена на изымание личных денежный средств у... читать дальше
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08 октября 2019 года 16:40
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 октября однодневные биржевые облигации серии КС-1-37 на 20 млрд 344,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 25 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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08 октября 2019 года 16:33
Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс предупредил, что перспективы роста мировой экономики ухудшаются на фоне неопределенности, связанной с выходом Великобритании из ЕС, торговой напряженности и экономического спада в Европе.
"Глобальный экономический рост... читать дальше
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08 октября 2019 года 16:28
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") полностью разместила облигации серии 001Р-17 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) размещались по закрытой подписке. Номинал одной облигации - 1... читать дальше
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08 октября 2019 года 16:25
Союз производителей цемента "Союзцемент" вновь повысил прогноз спроса на цемент в РФ в 2019 году - с 57 млн тонн до 58 млн тонн, следует из обзоров "Союзцемента".
Новый прогноз подразумевает рост на 8% к уровню 2018 года. Даже при негативном развитии событий рынок... читать дальше
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08 октября 2019 года 16:18
Администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем, в особенности, фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции, сообщает Bloomberg со... читать дальше
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08 октября 2019 года 16:18
АО "Первая грузовая компания" (ПГК) приняло решение досрочно погасить облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Погашение состоится 23 октября, в дату окончания 8-го купонного периода.
Компания разместила 10-летний выпуск в... читать дальше
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08 октября 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,24 пункта (0,377%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2708,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2724,62 (+0,2%) пункта,... читать дальше
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08 октября 2019 года 16:10
Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона о праве ФГУП "Почта России" делать почтовые переводы в размере до 15 тыс. рублей без личного присутствия клиента.
Согласно действующему законодательству, организации федеральной почтовой связи обязаны проводить полную... читать дальше
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