ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,1464 руб.

8 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 71,1464 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,45 коп.

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"Открытие холдинг" перенес на полгода оферту по облигациям 5-6-й серий, а также сократил общее количество купонов по этим сериям, увеличив их продолжительность, говорится в материалах эмитента. Так, согласно эмиссионным документам, по выпускам планируется сократить... Так, согласно эмиссионным документам, по выпускам планируется сократить... читать дальше

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Банк России разработал проект указания, устанавливающего минимальный размер штрафов для банков, нарушивших закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Изменения предполагается внести в инструкцию... Изменения предполагается внести в инструкцию... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1926 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,056 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,7525 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 64,7525 руб.,... читать дальше

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Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в этом году замедления темпов экономического роста в странах, составляющих 90% мирового ВВП, заявила новый директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. "Два года назад мы отмечали синхронное ускорение роста в глобальной... "Два года назад мы отмечали синхронное ускорение роста в глобальной... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "ДиректЛизинг" серии 001P-04 объемом 100 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Кроме того, выпуск включен в сектор компаний повышенного инвестиционного... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются примерно на 1% в начале торговой сессии во вторник, давление на рынок оказывают опасения инвесторов о том, что США и Китай не смогут добиться прорыва на грядущих торговых переговорах. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:45... читать дальше

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Группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, который выводит кредитные организации, торгующиеся на рынке, из-под общего правила выкупа акций миноритариями. В законе "Об акционерных обществах"... В законе "Об акционерных обществах"... читать дальше

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Росфинмониторинг сообщил о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов РФ, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Как отмечает ведомство, деятельность таких компаний противоправна и направлена на изымание личных денежный средств у... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 октября однодневные биржевые облигации серии КС-1-37 на 20 млрд 344,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 25 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс предупредил, что перспективы роста мировой экономики ухудшаются на фоне неопределенности, связанной с выходом Великобритании из ЕС, торговой напряженности и экономического спада в Европе. "Глобальный экономический рост... "Глобальный экономический рост... читать дальше

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ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") полностью разместила облигации серии 001Р-17 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) размещались по закрытой подписке. Номинал одной облигации - 1... Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) размещались по закрытой подписке. Номинал одной облигации - 1... читать дальше

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Союз производителей цемента "Союзцемент" вновь повысил прогноз спроса на цемент в РФ в 2019 году - с 57 млн тонн до 58 млн тонн, следует из обзоров "Союзцемента". Новый прогноз подразумевает рост на 8% к уровню 2018 года. Даже при негативном развитии событий рынок... Новый прогноз подразумевает рост на 8% к уровню 2018 года. Даже при негативном развитии событий рынок... читать дальше

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Администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем, в особенности, фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции, сообщает Bloomberg со... читать дальше

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АО "Первая грузовая компания" (ПГК) приняло решение досрочно погасить облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится 23 октября, в дату окончания 8-го купонного периода. Погашение состоится 23 октября, в дату окончания 8-го купонного периода. Компания разместила 10-летний выпуск в... Компания разместила 10-летний выпуск в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,24 пункта (0,377%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2708,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2724,62 (+0,2%) пункта,... читать дальше

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Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона о праве ФГУП "Почта России" делать почтовые переводы в размере до 15 тыс. рублей без личного присутствия клиента. Согласно действующему законодательству, организации федеральной почтовой связи обязаны проводить полную... Согласно действующему законодательству, организации федеральной почтовой связи обязаны проводить полную... читать дальше

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