Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,8642 руб.

7 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 71 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,8642 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,675 руб., максимальный - 64,97 руб. Было заключено 9435 сделок. Объем торгов составил 32300,05 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,8675 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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