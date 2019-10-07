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07 октября 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,8642 руб.
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7 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 71 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,8642 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,675 руб., максимальный - 64,97 руб. Было заключено 9435 сделок. Объем торгов составил 32300,05 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,8675 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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