Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,179 руб.

7 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,179 руб.

Минимальный курс евро составил 71,0375 руб., максимальный - 71,31 руб. Была заключена 3031 сделка. Объем торгов составил 13282,86 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,305 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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