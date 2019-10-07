Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 октября

7 октября. FINMARKET.RU -РФ с 8 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3130,78 (-25,22) руб./грамм; на серебро - 36,32 (-0,49) руб./грамм; на платину - 1823,67 (-24,56) руб./грамм; на палладий - 3443,1 (-29,65) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,67 пункта (0,991%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2719,22 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44430,204 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 262,210 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2504 руб. Минимальный курс евро составил 71 руб.,... Минимальный курс евро составил 71 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,098 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0871 руб., максимальный - 9,1179... Минимальный курс юаня составил 9,0871 руб., максимальный - 9,1179... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 748 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,8751 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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ПАО "Группа компаний "Самолет" 15 октября проведет сбор заявок на 3-летние облигации объемом от 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир по ставке 1-го купона - 11,50-12,00% годовых, ему соответствует доходность на уровне 12,01-12,55%... Ориентир по ставке 1-го купона - 11,50-12,00% годовых, ему соответствует доходность на уровне 12,01-12,55%... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся в плюсе, завершил понедельник неплохим ростом. Европейские рынки акций, демонстрировавшие в первой половине дня разнонаправленные изменения, к вечеру скорректировались на повышение. Европейские рынки акций, демонстрировавшие в первой половине дня разнонаправленные изменения, к вечеру скорректировались на повышение. Азиатские фондовые индикаторы завершили... Азиатские фондовые индикаторы завершили... читать дальше

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Россия в ближайшие годы может довести экспорт алкоголя до $500 млн против нынешних $150 млн, прогнозируют в Российском экспортном центре (РЭЦ). Росту будут способствовать поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые вступят в силу с 2020 года. В соответствии с ними... Росту будут способствовать поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые вступят в силу с 2020 года. В соответствии с ними... читать дальше

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Перед закрытием российского рынка акций подъем цен на нефть усилился. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:31 мск подорожали на $0,85 (1,46%) - до $59,22 за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:31 мск подорожали на $0,85 (1,46%) - до $59,22 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на... Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "Кортрос" с "ВВ+(RU)" до "BBB-(RU)", прогноз - "стабильный", следует из пресс-релиза агентства. Повышение кредитного рейтинга ООО "Кортрос" обусловлено снижением относительной долговой... Повышение кредитного рейтинга ООО "Кортрос" обусловлено снижением относительной долговой... читать дальше

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В этом году почти треть денежных транзакций китайских туристов в России пришлась на янтарь и косметику, сообщает пресс-служба платежной системы Sendy. Sendy вместе с IT-компанией "Эвотор" выступает провайдером китайских платежных сервисов WeChat Pay и... Sendy вместе с IT-компанией "Эвотор" выступает провайдером китайских платежных сервисов WeChat Pay и... читать дальше

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ООО "РЕСО-Лизинг" в середине октября соберет заявки на 5-летние облигации серии БО-П-07 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 8,90-9,10% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне... Ориентир ставки 1-го купона - 8,90-9,10% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне... читать дальше

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В январе-августе т.г. грузооборот группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) вырос по сравнению с тем же периодом 2018 г. на 7,9% - до 97,628 млн тонн, сообщила компания. Перевалка наливных грузов НМТП за 8 месяцев выросла на 15% - до 77,814 млн тонн.... Перевалка наливных грузов НМТП за 8 месяцев выросла на 15% - до 77,814 млн тонн.... читать дальше

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Минэкономразвития разработало законопроект "О государственном и муниципальном имуществе", который направлен на обеспечение единообразного правового регулирования отношений в сфере управления госимуществом. "Проект федерального закона "О государственном и муниципальном... "Проект федерального закона "О государственном и муниципальном... читать дальше

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Участие арбитражных управляющих в делах об упрощенном банкротстве граждан нужно ограничить, договорились участники совещания у первого зампреда правительства РФ-министра финансов Антона Силуанова в конце сентября, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с его... читать дальше

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Цены на российскую пшеницу на мировом рынке начали быстро расти вслед за европейскими. Как сообщает центр "СовЭкон", на прошлой неделе пшеница (содержание протеина 12,5%) подорожала на $6,5 - до $194,5 за тонну. Рост повторил траекторию цен на зерно из Европы, в... Как сообщает центр "СовЭкон", на прошлой неделе пшеница (содержание протеина 12,5%) подорожала на $6,5 - до $194,5 за тонну. Рост повторил траекторию цен на зерно из Европы, в... читать дальше

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