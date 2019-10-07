ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,3509 руб.

7 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 71,3509 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,18 коп.

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил сегодня, что пока только около 20% застройщиков будут работать по новой схеме финансирования жилья. "Мы можем сегодня отметить, что механизм новой модели финансирования заработал. Из 118 млн кв. м в стройке 80% застройщиков... "Мы можем сегодня отметить, что механизм новой модели финансирования заработал. Из 118 млн кв. м в стройке 80% застройщиков... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,38 пункта (0,831%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2714,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2717,25 (+0,92%) пункта, минимальное -... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,2%, более широкий индекс Topix практически не изменился, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%, южнокорейский KOSPI - менее... Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,2%, более широкий индекс Topix практически не изменился, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%, южнокорейский KOSPI - менее... читать дальше

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Гендиректор Societe Generale SA Фредерик Удэа считает, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) не стоит откликаться на призывы начать выкуп облигаций банков, поскольку это будет означать поддержку слабейших участников рынка и ограничивать консолидацию в секторе. Удэа, недавно... читать дальше

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Роботизированные буровые установки для добычи нефти и газа в Арктике могут появиться к середине века, считает научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А.Трофимука (ИНГГ, Новосибирск) академик Алексей Конторович. "Ведутся работы по созданию... "Ведутся работы по созданию... читать дальше

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Количество самолетов, находящихся в эксплуатации в Китае, к 2038 году достигнет 10,344 тыс., увеличиваясь на 5,2% ежегодно, сообщается в отчете Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC). При этом, по прогнозам экспертов, в ближайшие два десятилетия объем... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 64,8259 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,41 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 71,1464 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,45 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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оссельхозбанк (РСХБ) 9 октября проведет вторичное размещение выпуска облигаций серии БО-14 номинальным объемом 5 млрд рублей с погашением в 2024 году и офертой через 3 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ставка 21-32-го купонов до следующей оферты... Ставка 21-32-го купонов до следующей оферты... читать дальше

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В России с 1 по 30 июля 2021 года планируется провести сельскохозяйственную микроперепись. Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный Минэкономразвития, размещен на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что микропереписью будет охвачено не менее 30%... читать дальше

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"В период с января по август 2019 года доля Москвы составила 12,5% в структуре объема отгруженных товаров по обрабатывающим отраслям промышленности в России", - сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов,... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету поддержал к принятию в первом чтении законопроект, который освобождает физических лиц от уплаты налога на доходы от продажи электрической энергии, произведенной на принадлежащих им объектах микрогенерации. Документ в августе внесло в Госдуму... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,55 пункта (0,726%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2712,1 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2712,61 (+0,75%) пункта, минимальное - 2686,15... читать дальше

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Сегодня европейские фондовые рынки торгуются разнонаправленно, внимание участников рынка сосредоточено на грядущих торговых переговорах Вашингтона и Пекина. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:36 повысился на 0,05%, до 380,42... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:36 повысился на 0,05%, до 380,42... читать дальше

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Нобелевскую премию по медицине в 2019 году присудили американцам Уильяму Кейлину-младшему и Греггу Семенсе, а также британцу сэру Питеру Ретклиффу. Премию присудили этим ученым за их исследование того, как клетки реагируют и адаптируются при наличии кислорода в окружающей... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 30 сентября по 7 октября) - 65,4296 руб. за доллар, максимальное значение - 66,0564 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,12 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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