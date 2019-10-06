ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 октября в размере 65,03 руб., курс евро - 71,3509 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 71,3509 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,18 коп.

6 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 65,03 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,12 коп.

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В Лондоне состоялось объявление 50 лучших баров мира 2019 г. Номером один эксперты The World’s 50 Bars назвали нью-йоркский Dante. В пятерку лучших также вошли лондонские Connaught Bar и The American Bar (второе и пятое места соответственно), Floreria Atlantico в Буэнос-Айресе... читать дальше

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Россия будет развивать добычу газа на шельфе Крыма, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак во время общения со студентами на "Российской энергетической неделе". Он отметил, что в последнее несколько лет по объективным причинам бурение и добыча газа на шельфе Крыма снизились.... читать дальше

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Почти треть финансистов уходят с работы из-за нестабильного положения компаний, следует из исследования, проведенного Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) совместно с HeadHunter. , с которым ознакомились "Известия". В то же время 33% ныне работающих... читать дальше

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Четыре существующие радиальные линии столичной подземки могут быть продлены на 17 км и семь станций, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Сейчас мы рассматриваем проекты продления Сокольнической ветки дальше в новую... читать дальше

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В понедельник вступят в силу международные нормы, которые ограничивают национальные выбросы так называемого черного углерода - продукта неполного сгорания угля, дизельного топлива или биотоплива, сообщает центр новостей ООН. Основными источниками таких выбросов являются лесные... читать дальше

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Запуск движения по маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД) позволит создать в городе новые точки деловой активности и экономического роста, считает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Проект Московских центральных... читать дальше

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Вице-премьер Туркменистана Гочмурад Мурадов заявил о росте основных макроэкономических показателей страны на заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за январь-сентябрь этого года, сообщает Государственное информационное агентство... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поздравил учителей и директоров школ с профессиональным праздником, отметив при этом, что от их самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в... читать дальше

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Грузию в сентябре посетили 147,4 тыс. визитеров из России, что на 20,6% меньше, чем годом ранее, сообщает Национальная администрация туризма. По данным ведомства, тем не менее, россияне сохранили за собой лидерство по количеству побывавших в республике иностранных гостей, общее... читать дальше

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Наблюдательный совет Сбербанка одобрил группе "Сафмар" Михаила Гуцериева предоставление кредита на сумму более $1 млрд для модернизации "Афипского НПЗ" (Краснодарский край), сообщил "Интерфаксу" источник в банковской сфере. Таким образом, все вопросы с реструктуризацией долга... читать дальше

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Прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2019 году все больше расходится с ожиданиями ЦБ РФ. В конце августа Минэкономразвития представило новый макропрогноз, в котором резко понизило прогноз по инфляции на 2019 году до 3,8% с 4,3% и еще резче на 2020 год - сразу до 3% с 3,8%.... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 65,03 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,12 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 71,3509 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 71,3509 руб. По сравнению с...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,92 пункта (0,551%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2692,55 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44692,415 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 30,387 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1078 руб. Минимальный курс евро составил 70,82 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,82 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3594 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,8067 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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