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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 октября в размере 65,03 руб., курс евро - 71,3509 руб.
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06 октября 2019 года 09:08

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 октября в размере 65,03 руб., курс евро - 71,3509 руб.

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6 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 65,03 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,12 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 71,3509 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,18 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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