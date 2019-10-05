.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 октября в размере 65,03 руб., курс евро - 71,3509 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в сентябре в РФ осталась на уровне 0,2%
В сентябре потребительские цены в РФ снизились на 0,2% после такого же снижения в августе, сообщил Росстат. Аналитики ожидали дефляцию на уровне 0,1%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4%
 
Число корпоративных банкротств за 9 месяцев снизилось на 5,7%, личных - выросло в 1,5 раза
Суды в январе-сентябре 2019 года признали банкротами 9127 российских компаний, на 5,7% меньше, чем за тот же период 2018 года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). В...
 
Интернет-покупки со смартфона: оплата без QR-кода
В Национальной системе платежных карт (НСПК) нашли способ упростить оплату покупок в интернете с гаджетов через систему быстрых платежей (СБП). НСПК работает над технологией, которая позволит удобно и быстро совершать покупки через систему быстрых...
 
Частные инвесторы замещают иностранных на рынке коллективных инвестиций
Управляющие компании в сентябре нарастили привлечения в открытые паевые фонды. По данным Investfunds, чистый приток средств составил 11,38 млрд руб., превысив на 2 млрд руб. результат августа, но отстав на 2 млрд руб. от годового максимума,...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

05 октября 2019 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 октября в размере 65,03 руб., курс евро - 71,3509 руб.

 0  
5 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 65,03 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,12 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 71,3509 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,18 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 октября 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 4 октября движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,92 пункта (0,551%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2692,55 пункта.

Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 октября снизилась на 0,07% и составила 44692,415 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44692,415 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 30,387 млрд руб., или на...
.
04 октября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,8067 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3594 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,8067 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1098 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 254 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1098 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0799 руб., максимальный - 9,144...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,1078 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1078 руб.

Минимальный курс евро составил 70,82 руб.,...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 18:59
Рынок российских акций завершил торги разнонаправленно
Рынок российских акций завершил торги без единой динамики. Индекс МосБиржи ушел в минус из-за укрепления рубля.

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, Китай не работает до 7 октября включительно в связи с празднованием Дня...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 18:51
Цены на нефть растут, но неделю завершают в минусе
Цены на нефть активно увеличиваются в ходе торгов в пятницу, готовясь завершить сессию ростом после восьми снижений подряд. Вместе с тем неделя завершается для нефтяного рынка в минусе на фоне опасений по поводу мирового спроса на топливо.

В четверг стало известно, что...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 18:46
" ФосАгро" направит на дивиденды по итогам 2-го квартала почти 7 млрд руб.
Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов в размере 54 рубля на акцию (18 рублей на GDR) из нераспределенной чистой прибыли, сообщила компания. Общая сумма дивидендов, начисленных по результатам 2-го квартала, составит почти 7 млрд рублей. Реестр для их получения закроется...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 18:35
Рост цен на авиабилеты связан с повышенным спросом на авиаперевозки - ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что рост цен на авиабилеты, который по итогам 8 месяцев этого года несколько опережал уровень инфляции, связан с повышенным спросом на авиаперевозки. "По данным мониторинга за восемь месяцев 2019 года, темп роста средних цен...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 18:27
Регулятор рынка связи США согласился одобрить слияние T-Mobile US и Sprint
Третий из пяти руководителей Федеральной комиссии по связи США (FCC) согласился поддержать слияние американских операторов связи T-Mobile US Inc. и Sprint Corp., пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Таким образом, теперь сделку поддерживает...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 18:19
По данным на 4 октября Россия собрала 112,4 млн тонн зерна
Россия по данным на 4 октября собрала 112,4 млн тонн зерна в бункерном весе по сравнению со 103 млн тонн на ту же дату в прошлом году (на 9,4 млн тонн больше). В целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 41,9 млн га, что составляет 89,7% к посевной площади...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 18:11
Путин заинтересовался возможностью объединить российскую медицину в госкорпорацию
Президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о гипотетической возможности создать госкорпорацию по медицине по аналогии с Росатомом, объединившим атомную энергетику, оставив при этом Минздрав в качестве контролирующего ведомства. "А здравоохранение может работать как корпорация?" -...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 17:59
S&P подтвердило рейтинг "Кокса" на уровне "B"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг ПАО "Кокс" на уровне "B". Прогноз изменения рейтинга - "стабильный".

Аналитики S&P полагают, что сокращение EBITDA компании в первом полугодии 2019 года...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 17:55
МКБ завершил размещение облигаций на 5 млрд рублей
Московский кредитный банк (МКБ) полностью разместил 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на облигации прошел 27 сентября, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,35% годовых.

Ставке соответствует...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 17:51
"Полюс" установил ставку 1-го купона бондов объемом 20 млрд руб. на уровне 7,40%
ПАО "Полюс" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии ПБО-01 с офертой через 5 лет объемом 20 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации проходил в пятницу с 11:00 МСК до 15:00...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 17:38
Растет экспорт сельскохозяйственных товаров из ЕС
Из-за африканской чумы свиней в Китае объем экспорта свинины из ЕС в этом году на 20% превысит прошлогодний, а производство зерновых, несмотря на засуху, восстановится после прошлогоднего падения, увеличившись на 8%. Такие основные выводы содержатся в докладе Еврокомиссии о...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.