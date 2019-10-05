ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 октября в размере 65,03 руб., курс евро - 71,3509 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 71,3509 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,18 коп.

5 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 65,03 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,12 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,92 пункта (0,551%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2692,55 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44692,415 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 30,387 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3594 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,8067 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 254 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1098 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0799 руб., максимальный - 9,144... Минимальный курс юаня составил 9,0799 руб., максимальный - 9,144... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1078 руб. Минимальный курс евро составил 70,82 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,82 руб.,... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги без единой динамики. Индекс МосБиржи ушел в минус из-за укрепления рубля. В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, Китай не работает до 7 октября включительно в связи с празднованием Дня... В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, Китай не работает до 7 октября включительно в связи с празднованием Дня... читать дальше

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Цены на нефть активно увеличиваются в ходе торгов в пятницу, готовясь завершить сессию ростом после восьми снижений подряд. Вместе с тем неделя завершается для нефтяного рынка в минусе на фоне опасений по поводу мирового спроса на топливо. В четверг стало известно, что... В четверг стало известно, что... читать дальше

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Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов в размере 54 рубля на акцию (18 рублей на GDR) из нераспределенной чистой прибыли, сообщила компания. Общая сумма дивидендов, начисленных по результатам 2-го квартала, составит почти 7 млрд рублей. Реестр для их получения закроется... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что рост цен на авиабилеты, который по итогам 8 месяцев этого года несколько опережал уровень инфляции, связан с повышенным спросом на авиаперевозки. "По данным мониторинга за восемь месяцев 2019 года, темп роста средних цен... читать дальше

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Третий из пяти руководителей Федеральной комиссии по связи США (FCC) согласился поддержать слияние американских операторов связи T-Mobile US Inc. и Sprint Corp., пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Таким образом, теперь сделку поддерживает... читать дальше

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Россия по данным на 4 октября собрала 112,4 млн тонн зерна в бункерном весе по сравнению со 103 млн тонн на ту же дату в прошлом году (на 9,4 млн тонн больше). В целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 41,9 млн га, что составляет 89,7% к посевной площади... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о гипотетической возможности создать госкорпорацию по медицине по аналогии с Росатомом, объединившим атомную энергетику, оставив при этом Минздрав в качестве контролирующего ведомства. "А здравоохранение может работать как корпорация?" -... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг ПАО "Кокс" на уровне "B". Прогноз изменения рейтинга - "стабильный". Аналитики S&P полагают, что сокращение EBITDA компании в первом полугодии 2019 года... Аналитики S&P полагают, что сокращение EBITDA компании в первом полугодии 2019 года... читать дальше

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Московский кредитный банк (МКБ) полностью разместил 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на облигации прошел 27 сентября, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,35% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 27 сентября, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,35% годовых. Ставке соответствует... Ставке соответствует... читать дальше

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ПАО "Полюс" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии ПБО-01 с офертой через 5 лет объемом 20 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке. Сбор заявок на облигации проходил в пятницу с 11:00 МСК до 15:00... Сбор заявок на облигации проходил в пятницу с 11:00 МСК до 15:00... читать дальше

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Из-за африканской чумы свиней в Китае объем экспорта свинины из ЕС в этом году на 20% превысит прошлогодний, а производство зерновых, несмотря на засуху, восстановится после прошлогоднего падения, увеличившись на 8%. Такие основные выводы содержатся в докладе Еврокомиссии о... читать дальше

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