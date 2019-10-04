04 октября 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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4 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 07.10 по 13.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|07.10.2019
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Август 2019
|07.10.2019
|21:00
|Бюджет США
|Сентябрь 2019
|08.10.2019
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Август 2019
|08.10.2019
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Август 2019
|08.10.2019
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Август 2019
|08.10.2019
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Сентябрь 2019
|08.10.2019
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Сентябрь 2019
|08.10.2019
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Август 2019
|09.10.2019
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Август 2019
|09.10.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 28 сентября по 04 октября
|10.10.2019
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Август 2019
|10.10.2019
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Август 2019
|10.10.2019
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Август 2019
|10.10.2019
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Август 2019
|10.10.2019
|11:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Август 2019
|10.10.2019
|11:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Август 2019
|10.10.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 29 сентября по 05 октября
|10.10.2019
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Сентябрь 2019
|10.10.2019
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Август 2019
|10.10.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 22 по 28 сентября
|11.10.2019
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Сентябрь 2019
|11.10.2019
|15:30
|Безработица в Канаде
|Сентябрь 2019
|11.10.2019
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Сентябрь 2019
|11.10.2019
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Октябрь 2019
Это автоматическое сообщение.
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Ставке соответствует... читать дальше
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04 октября 2019 года 17:15
В течение ближайшей недели с 07.10 по 13.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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Национальная федерация розничной торговли (National Retail... читать дальше
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В течение ближайшей недели с 5 по 11 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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