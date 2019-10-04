Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 октября

4 октября. FINMARKET.RU -РФ с 5 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3156 (+6,6) руб./грамм; на серебро - 36,81 (-0,04) руб./грамм; на платину - 1848,23 (-15,44) руб./грамм; на палладий - 3472,75 (-72,42) руб./грамм.

.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг ПАО "Кокс" на уровне "B". Прогноз изменения рейтинга - "стабильный". Аналитики S&P полагают, что сокращение EBITDA компании в первом полугодии 2019 года... Аналитики S&P полагают, что сокращение EBITDA компании в первом полугодии 2019 года... читать дальше

.

Московский кредитный банк (МКБ) полностью разместил 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на облигации прошел 27 сентября, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,35% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 27 сентября, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,35% годовых. Ставке соответствует... Ставке соответствует... читать дальше

.

ПАО "Полюс" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии ПБО-01 с офертой через 5 лет объемом 20 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке. Сбор заявок на облигации проходил в пятницу с 11:00 МСК до 15:00... Сбор заявок на облигации проходил в пятницу с 11:00 МСК до 15:00... читать дальше

.

Из-за африканской чумы свиней в Китае объем экспорта свинины из ЕС в этом году на 20% превысит прошлогодний, а производство зерновых, несмотря на засуху, восстановится после прошлогоднего падения, увеличившись на 8%. Такие основные выводы содержатся в докладе Еврокомиссии о... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2351 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,8775 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,535 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 64,535 руб.,... читать дальше

.

ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К190 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 92,75% выпуска на 18,55 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 1 октября. Ставка купона установлена в размере 6,67%... Сбор заявок на бонды прошел 1 октября. Ставка купона установлена в размере 6,67%... читать дальше

.

Доллар США демонстрирует умеренное снижение в паре с евро и слабо растет к иене в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают очередную порцию статистических данных. Как стало известно в пятницу, безработица в США в сентябре 2019 года упала до 3,5% по сравнению с... Как стало известно в пятницу, безработица в США в сентябре 2019 года упала до 3,5% по сравнению с... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 07.10 по 13.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

Американские фондовые индексы уверенно повышаются в пятницу, инвесторы оценивают опубликованные статистические данные. Как стало известно, безработица в США в сентябре 2019 года упала до 3,5% по сравнению с августовскими 3,7%, обновив минимум с декабря 1969 года.... Как стало известно, безработица в США в сентябре 2019 года упала до 3,5% по сравнению с августовскими 3,7%, обновив минимум с декабря 1969 года.... читать дальше

.

Российский автопроизводитель Sollers в сентябре 2019 г. увеличил продажи в РФ на 9,44% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 4,963 тыс. шт., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продано 3,555 тыс. автомобилей "УАЗ" (+2,95% к прошлому году) и... Продано 3,555 тыс. автомобилей "УАЗ" (+2,95% к прошлому году) и... читать дальше

.

Газпромбанк (ГПБ) полностью разместил допвыпуск №3 облигаций серии 001Р-05P объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении банка. Размещение допвыпуска началось 16 сентября. Цена размещения облигаций допвыпуска N3 составила 105,5% от номинала. Дата погашения - 31 января... Размещение допвыпуска началось 16 сентября. Цена размещения облигаций допвыпуска N3 составила 105,5% от номинала. Дата погашения - 31 января... читать дальше

.

Американские ритейлеры ждут хороших показателей в праздничный сезон, но опасаются, что неопределенность в отношении политической и экономической ситуации может ударить по потребительской уверенности и расходам. Национальная федерация розничной торговли (National Retail... Национальная федерация розничной торговли (National Retail... читать дальше

.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре 2019 года снизились на 0,2% - до 157,129 тыс. машин по сравнению со 157,371 тыс. в сентябре 2018 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. В августе продажи сократились на 1,3%, в... читать дальше

.

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе 2019 года вырос на 1,6%, до $54,9 млрд, свидетельствует отчет министерства торговли страны. В июле отрицательное сальдо торгового баланса США составляло $54 млрд. Аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита в августе до $54,5... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 5 по 11 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 5 по 11 октября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

.