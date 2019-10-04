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04 октября 2019 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,1972 руб.

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4 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 896 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1972 руб.

Минимальный курс евро составил 70,9925 руб., максимальный - 71,4125 руб. Была заключена 3201 сделка. Объем торгов составил 13377,88 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,0375 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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