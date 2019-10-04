ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 октября в размере 65,03 руб.

4 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 65,03 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,12 коп.

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Американская платежная система PayPal Holdings Inc. находится на грани выхода из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra, пропустив ключевую встречу в Вашингтоне в четверг. Все 28 компаний, поддерживающих план Facebook, должны были обсудить дальнейшие действия в... Все 28 компаний, поддерживающих план Facebook, должны были обсудить дальнейшие действия в... читать дальше

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Испания и ЕС не желают начинать торговую войну с США, однако будет защищаться, если ее инициатором станет Вашингтон, заявил министр сельского хозяйства Испании Луис Планас. "Если они ее начнут, мы ответим, и будем обороняться, используя все имеющиеся в нашем распоряжении... читать дальше

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минфину и Минтруду представить предложения об обнулении налога на прибыль для организаций социального обслуживания в России. "Рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях совершенствования... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,99 пункта (0,147%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2711,46 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2717,7... читать дальше

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Первый зампред Банка России Ксения Юдаева считает, что реализация концепции Минфина, который предлагает инвестировать в проекты в РФ 15-20% от суммы превышения размером Фонда национального благосостояния (ФНБ) планки в 7% ВВП, может повысить зависимость российской экономики от... читать дальше

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Опыт по взиманию налога для самозанятых можно распространить на всю страну уже со следующего года, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. "Учитывая, что в качестве самозанятых сегодня зарегистрировалось уже более 200 тысяч человек и специальный... "Учитывая, что в качестве самозанятых сегодня зарегистрировалось уже более 200 тысяч человек и специальный... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,76/71,96 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал на 43...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,55/65,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 23 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,41/65,49 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи упал...

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций "Транспортной концессионной компании" (ТКК) классов "А1", "А2", "А3" и "А4" на уровне "ruAA-", класса "Б" - на уровне "ruA+", отмечается в пресс-релизах агентства. "Исполнение обязательств по... "Исполнение обязательств по... читать дальше

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"Татнефть" продолжает работать в Ливии, ведет разведочные работы, сообщил журналистам глава компании Наиль Маганов. "Мы в проекте, мы работаем и продолжаем там работать. Если и будем обсуждать (на встрече с ливийским министром), то только рабочие моменты. У нас есть там офис,... читать дальше

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства примут во внимание доклад экспертов Высшей школы экономики о ситуации с доходами среднего класса России. "Мы с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Существует множество... "Мы с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Существует множество... читать дальше

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Ставки ипотечного кредитования в США на этой неделе практически стабилизировались. Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке выросла всего до 3,65% по сравнению с 3,64% годовых в прошлый четверг, говорится в обзоре государственной ипотечной... Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке выросла всего до 3,65% по сравнению с 3,64% годовых в прошлый четверг, говорится в обзоре государственной ипотечной... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно повышаются в ходе торгов в пятницу, участники рынка ждут статистических данных из США на фоне опасений о замедлении роста экономики. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:15 мск... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:15 мск... читать дальше

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ЦБ РФ видит определенное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации. "В принципе мы, конечно, будем каждый раз рассматривать, смотреть различные эффекты, но... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 65,03 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,12 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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