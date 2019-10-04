04 октября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
4 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Август 2019
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Сентябрь 2019
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Сентябрь 2019
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
04 октября 2019 года 08:47
Нефтяные цены сегодня повышаются, однако по итогам недели они, вероятно, зафиксируют самый значительный спад с середины июля.
Опасение инвесторов по-прежнему вызывает вероятное замедление темпов экономического роста в мире, отмечает MarketWatch.
В том числе... читать дальше
.
04 октября 2019 года 08:39
Французское Национальное статуправление Insee подтвердило прогноз роста ВВП страны на 2019 год на уровне 1,3% в годовом выражении.
В Insee отмечают, что капиталовложения бизнеса, снижение налогов и сильный рынок труда позволяют ведомству сохранять позитивный настрой,... читать дальше
.
04 октября 2019 года 08:32
В Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ) считают, что права миноритарных акционеров банков будут ущемлены, если кредитным организациям вернут право выкупать у миноритариев акции не по средневзвешенной цене за полгода, а на основе оценки.
С апреля 2019 года... читать дальше
.
04 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 7160,90 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
04 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $129,38 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
04 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95146,15 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
04 октября 2019 года 08:25
ВТБ за 8 месяцев 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 6,6% - до 115,3 млрд рублей по сравнению со 123,5 млрд рублей за январь-август 2018 года, говорится в сообщении банка.
Чистая прибыль в августе составила 18 млрд рублей, больше на 66,7% по сравнению с тем же... читать дальше
.
04 октября 2019 года 08:18
Правительство РФ допускает возможность выплаты госкомпаниями дивидендов ниже 50% в отдельных случаях, передала журналистам пресс-служба Минэнерго РФ слова замглавы министерства Юрия Маневича.
"Правительством РФ принято концептуальное решение о выплате государственными... читать дальше
.
04 октября 2019 года 08:11
Вчерашние торги фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги разнонаправленной динамикой, негативное влияние на рынок оказала новость о планах США ввести пошлины на европейские товары.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию... читать дальше
.
04 октября 2019 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 71,2991 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,78 коп.
.
04 октября 2019 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 65,1312 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,87 коп.
.
04 октября 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
15:30
Внешнеторговый баланс США
Август... читать дальше
.
03 октября 2019 года 19:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,92 пункта (0,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2707,47 пункта.
К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45... читать дальше
.
03 октября 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44722,801 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 402,050 млрд руб., или на...
.
03 октября 2019 года 19:25
АО "Группа Ренессанс страхование" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01R объемом 3 млрд рублей на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации проходил в четверг, 3 октября, с 11:00 МСК до 15:00... читать дальше
.
03 октября 2019 года 19:23
Сбербанк России разместил 53,98% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-GAZP_ASN_PRT-36m-001Р-135R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 809,6 млн рублей, говорится в сообщении банка.
Срок обращения выпуска - 3 года. По выпуску предусмотрен один купон,... читать дальше
.