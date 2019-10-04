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Нефтяные цены сегодня повышаются, однако по итогам недели они, вероятно, зафиксируют самый значительный спад с середины июля. Опасение инвесторов по-прежнему вызывает вероятное замедление темпов экономического роста в мире, отмечает MarketWatch. Опасение инвесторов по-прежнему вызывает вероятное замедление темпов экономического роста в мире, отмечает MarketWatch. В том числе... В том числе... читать дальше

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Французское Национальное статуправление Insee подтвердило прогноз роста ВВП страны на 2019 год на уровне 1,3% в годовом выражении. В Insee отмечают, что капиталовложения бизнеса, снижение налогов и сильный рынок труда позволяют ведомству сохранять позитивный настрой,... В Insee отмечают, что капиталовложения бизнеса, снижение налогов и сильный рынок труда позволяют ведомству сохранять позитивный настрой,... читать дальше

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В Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ) считают, что права миноритарных акционеров банков будут ущемлены, если кредитным организациям вернут право выкупать у миноритариев акции не по средневзвешенной цене за полгода, а на основе оценки. С апреля 2019 года... С апреля 2019 года... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 7160,90 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $129,38 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95146,15 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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ВТБ за 8 месяцев 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 6,6% - до 115,3 млрд рублей по сравнению со 123,5 млрд рублей за январь-август 2018 года, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в августе составила 18 млрд рублей, больше на 66,7% по сравнению с тем же... Чистая прибыль в августе составила 18 млрд рублей, больше на 66,7% по сравнению с тем же... читать дальше

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Правительство РФ допускает возможность выплаты госкомпаниями дивидендов ниже 50% в отдельных случаях, передала журналистам пресс-служба Минэнерго РФ слова замглавы министерства Юрия Маневича. "Правительством РФ принято концептуальное решение о выплате государственными... "Правительством РФ принято концептуальное решение о выплате государственными... читать дальше

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Вчерашние торги фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги разнонаправленной динамикой, негативное влияние на рынок оказала новость о планах США ввести пошлины на европейские товары. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 71,2991 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,78 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 65,1312 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,87 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 15:30 15:30 Внешнеторговый баланс США Внешнеторговый баланс США Август... Август... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,92 пункта (0,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2707,47 пункта. К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45... К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44722,801 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 402,050 млрд руб., или на...

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АО "Группа Ренессанс страхование" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01R объемом 3 млрд рублей на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации проходил в четверг, 3 октября, с 11:00 МСК до 15:00... Сбор заявок на облигации проходил в четверг, 3 октября, с 11:00 МСК до 15:00... читать дальше

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Сбербанк России разместил 53,98% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-GAZP_ASN_PRT-36m-001Р-135R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 809,6 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 3 года. По выпуску предусмотрен один купон,... Срок обращения выпуска - 3 года. По выпуску предусмотрен один купон,... читать дальше

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