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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Путин: правительству пора сформулировать конкретные предложения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительству пора сформулировать конкретные предложения по обеспечению роста экономики и дохода граждан.
 
Утильсбор для автомобильной "вторички" повышать не будут
Минпромторг предлагает при новой индексации утилизационного сбора не повышать его для подержанных легковых автомобилей (старше трех лет) и для большинства подержанных коммерческих машин. Это следует из подготовленного министерством проекта...
 
Частным компаниям рекомендовали запретить дорогие подарки
Частным компаниям стоит разработать стандарты и кодексы поведения сотрудников, в том числе регламентировать получение ими подарков, считают в Минтруде. Это следует из методических рекомендаций ведомства по борьбе с коррупцией в организациях,...
 
Счетная палата предложила меры по сокращению числа долгостроев
Счетная палата РФ (СП РФ) выявила системные недостатки в организации работы по сокращению количества объектов незавершенного строительства (ОНС) в стране, сообщила пресс-службе ведомства. "Анализ показал ряд значительных недостатков в системе...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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04 октября 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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4 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Внешнеторговый баланс США Август 2019
15:30 Данные с рынка труда США Сентябрь 2019
17:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Сентябрь 2019

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
04 октября 2019 года 08:47
Нефть дорожает, завершая неделю в существенном минусе
Нефтяные цены сегодня повышаются, однако по итогам недели они, вероятно, зафиксируют самый значительный спад с середины июля.

Опасение инвесторов по-прежнему вызывает вероятное замедление темпов экономического роста в мире, отмечает MarketWatch.

В том числе...    читать дальше
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04 октября 2019 года 08:39
Внутренний спрос позволяет экономике Франции противостоять проблемам - Insee
Французское Национальное статуправление Insee подтвердило прогноз роста ВВП страны на 2019 год на уровне 1,3% в годовом выражении.

В Insee отмечают, что капиталовложения бизнеса, снижение налогов и сильный рынок труда позволяют ведомству сохранять позитивный настрой,...    читать дальше
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04 октября 2019 года 08:32
Введение особых правил выкупа акций банков ущемит права миноритариев - АПИ
В Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ) считают, что права миноритарных акционеров банков будут ущемлены, если кредитным организациям вернут право выкупать у миноритариев акции не по средневзвешенной цене за полгода, а на основе оценки.

С апреля 2019 года...    читать дальше
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04 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 7160,90 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 7160,90 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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04 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $129,38 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $129,38 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
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04 октября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95146,15 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95146,15 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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04 октября 2019 года 08:25
В августе чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 1,7 раза в годовом выражении
ВТБ за 8 месяцев 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 6,6% - до 115,3 млрд рублей по сравнению со 123,5 млрд рублей за январь-август 2018 года, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль в августе составила 18 млрд рублей, больше на 66,7% по сравнению с тем же...    читать дальше
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04 октября 2019 года 08:18
Минэнерго РФ: правительство допускает отдельные случаи выплаты госкомпаниями дивидендов ниже 50% -
Правительство РФ допускает возможность выплаты госкомпаниями дивидендов ниже 50% в отдельных случаях, передала журналистам пресс-служба Минэнерго РФ слова замглавы министерства Юрия Маневича.

"Правительством РФ принято концептуальное решение о выплате государственными...    читать дальше
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04 октября 2019 года 08:11
Фондовая Европа закрылась без единой динамики
Вчерашние торги фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги разнонаправленной динамикой, негативное влияние на рынок оказала новость о планах США ввести пошлины на европейские товары.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию...    читать дальше
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04 октября 2019 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,2991 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 71,2991 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,78 коп.
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04 октября 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 65,1312 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 65,1312 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,87 коп.
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04 октября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

15:30

Внешнеторговый баланс США

Август...    читать дальше
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03 октября 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 3 октября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,92 пункта (0,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2707,47 пункта.

К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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03 октября 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 октября снизилась на 0,89% и составила 44722,801 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44722,801 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 402,050 млрд руб., или на...
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03 октября 2019 года 19:25
"Ренессанс страхование" установило ставку 1-го купона бондов объемом 3 млрд руб. на уровне 9%
АО "Группа Ренессанс страхование" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01R объемом 3 млрд рублей на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации проходил в четверг, 3 октября, с 11:00 МСК до 15:00...    читать дальше
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03 октября 2019 года 19:23
Сбербанк разместил 53,98% выпуска инвестиционных облигаций на 809,7 млн рублей
Сбербанк России разместил 53,98% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-GAZP_ASN_PRT-36m-001Р-135R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 809,6 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Срок обращения выпуска - 3 года. По выпуску предусмотрен один купон,...    читать дальше
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