Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1352 руб.

3 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1352 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1201 руб., максимальный - 9,1779 руб. Было заключено 158 сделок. Объем торгов составил 326,33 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1619 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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