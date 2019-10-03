ЦБ РФ установил курс евро с 4 октября в размере 71,2991 руб.

3 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 71,2991 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,78 коп.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,92 пункта (0,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2707,47 пункта. К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45... К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44722,801 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 402,050 млрд руб., или на...

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АО "Группа Ренессанс страхование" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01R объемом 3 млрд рублей на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации проходил в четверг, 3 октября, с 11:00 МСК до 15:00... Сбор заявок на облигации проходил в четверг, 3 октября, с 11:00 МСК до 15:00... читать дальше

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Сбербанк России разместил 53,98% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-GAZP_ASN_PRT-36m-001Р-135R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 809,6 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 3 года. По выпуску предусмотрен один купон,... Срок обращения выпуска - 3 года. По выпуску предусмотрен один купон,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,1674 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1352 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1201 руб., максимальный - 9,1779... Минимальный курс юаня составил 9,1201 руб., максимальный - 9,1779... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 849 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,4204 руб. Минимальный курс евро составил 71,185 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,185 руб.,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Ультра" (Магнитогорск) серии БО-П01 объемом 70 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Кроме того, выпуск включен в сектор компаний повышенного инвестиционного... читать дальше

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Рынок акций РФ просел вслед за мировыми площадками и нефтью на фоне ожиданий замедления экономики США. Индекс МосБиржи сегодня опускался ниже рубежа 2700 пунктов впервые с конца августа. В Азии в четверг преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei... В Азии в четверг преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei... читать дальше

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Цены на нефть снижаются восьмую сессию подряд, чего не наблюдалось уже почти год, на данных о росте запасов в США и слабых статданных по американскому рынку труда. Как стало известно накануне, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,1 млн... Как стало известно накануне, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,1 млн... читать дальше

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Сбербанк России обратился в правоохранительные органы, ЦБ РФ и Роскомнадзор по поводу утечки данных по кредитным картам 200 клиентов, информацию об утечке персональных данных 60 млн клиентов не подтверждает, считает ее некорректной, сообщил журналистам представитель кредитной... читать дальше

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Ведомства планируют разработать "дорожную карту" поддержки НИОКР в нефтегазовой отрасли, сообщил директор департамента по переработке нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, выступая на Российской энергетической неделе. "Мы с вашей командой сейчас работаем", - сказал он, обращаясь... читать дальше

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Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий в правительстве нацпроект "Экология", планирует изучить опыт Германии по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщает его пресс-служба, в конце недели Гордеев побывает в Кельне, где посетит мусоросжигательный завод и... читать дальше

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Россия и Иордания продолжают переговоры по строительству АЭС малой мощности в Иордании, сообщил журналистам глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Иордании Абдаллы II на "полях" Валдайского форума. "Продолжают активные... читать дальше

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В Европейском парламенте заявили, что не принимают новые предложения по Brexit премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и готовы при необходимости применить против них право вето, сообщило в четверг издание The Independent со ссылкой на заявление Европарламента.... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 10-летние облигации международной финансовой организации "Международный банк экономического сотрудничества" (МБЭС) с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в... читать дальше

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