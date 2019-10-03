.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 3 октября составил 65,1312 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Путин: правительству пора сформулировать конкретные предложения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительству пора сформулировать конкретные предложения по обеспечению роста экономики и дохода граждан.
 
Утильсбор для автомобильной "вторички" повышать не будут
Минпромторг предлагает при новой индексации утилизационного сбора не повышать его для подержанных легковых автомобилей (старше трех лет) и для большинства подержанных коммерческих машин. Это следует из подготовленного министерством проекта...
 
Частным компаниям рекомендовали запретить дорогие подарки
Частным компаниям стоит разработать стандарты и кодексы поведения сотрудников, в том числе регламентировать получение ими подарков, считают в Минтруде. Это следует из методических рекомендаций ведомства по борьбе с коррупцией в организациях,...
 
Счетная палата предложила меры по сокращению числа долгостроев
Счетная палата РФ (СП РФ) выявила системные недостатки в организации работы по сокращению количества объектов незавершенного строительства (ОНС) в стране, сообщила пресс-службе ведомства. "Анализ показал ряд значительных недостатков в системе...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

03 октября 2019 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 3 октября составил 65,1312 руб.

 0  
3 октября. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1628 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,1312 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 3087 пунктов.

Минимальная цена 65,065 руб., максимальная - 65,1875 руб. Было заключено 4258 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 25996 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,1425 руб. за доллар.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Доллар,  Курс

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
03 октября 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 3 октября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,92 пункта (0,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2707,47 пункта.

К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 октября снизилась на 0,89% и составила 44722,801 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44722,801 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 402,050 млрд руб., или на...
.
03 октября 2019 года 19:25
"Ренессанс страхование" установило ставку 1-го купона бондов объемом 3 млрд руб. на уровне 9%
АО "Группа Ренессанс страхование" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01R объемом 3 млрд рублей на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации проходил в четверг, 3 октября, с 11:00 МСК до 15:00...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 19:23
Сбербанк разместил 53,98% выпуска инвестиционных облигаций на 809,7 млн рублей
Сбербанк России разместил 53,98% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-GAZP_ASN_PRT-36m-001Р-135R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 809,6 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Срок обращения выпуска - 3 года. По выпуску предусмотрен один купон,...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,1674 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,1674 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1352 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1352 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1201 руб., максимальный - 9,1779...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,4204 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 849 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,4204 руб.

Минимальный курс евро составил 71,185 руб.,...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 19:11
Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "Ультра" на 70 млн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Ультра" (Магнитогорск) серии БО-П01 объемом 70 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Кроме того, выпуск включен в сектор компаний повышенного инвестиционного...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 19:08
Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, индекс РТС - на 0,5%
Рынок акций РФ просел вслед за мировыми площадками и нефтью на фоне ожиданий замедления экономики США. Индекс МосБиржи сегодня опускался ниже рубежа 2700 пунктов впервые с конца августа.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 18:49
Нефть дешевеет, Brent торгуется ниже $57,3 за баррель
Цены на нефть снижаются восьмую сессию подряд, чего не наблюдалось уже почти год, на данных о росте запасов в США и слабых статданных по американскому рынку труда.

Как стало известно накануне, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,1 млн...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 18:42
Сбербанк обратился в правоохранительные органы, ЦБ РФ и Роскомнадзор по поводу утечки данных
Сбербанк России обратился в правоохранительные органы, ЦБ РФ и Роскомнадзор по поводу утечки данных по кредитным картам 200 клиентов, информацию об утечке персональных данных 60 млн клиентов не подтверждает, считает ее некорректной, сообщил журналистам представитель кредитной...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 18:35
В РФ будет разработана "дорожная карта" поддержки НИОКР в нефтегазовой отрасли
Ведомства планируют разработать "дорожную карту" поддержки НИОКР в нефтегазовой отрасли, сообщил директор департамента по переработке нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, выступая на Российской энергетической неделе. "Мы с вашей командой сейчас работаем", - сказал он, обращаясь...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 18:27
Гордеев намерен изучить опыт Германии по обращению с твердыми коммунальными отходами
Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий в правительстве нацпроект "Экология", планирует изучить опыт Германии по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщает его пресс-служба, в конце недели Гордеев побывает в Кельне, где посетит мусоросжигательный завод и...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 18:10
Россия и Иордания продолжают переговоры по строительству АЭС малой мощности
Россия и Иордания продолжают переговоры по строительству АЭС малой мощности в Иордании, сообщил журналистам глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Иордании Абдаллы II на "полях" Валдайского форума. "Продолжают активные...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 18:01
В Европарламенте готовы применить против новых предложений Джонсона по Brexit право вето
В Европейском парламенте заявили, что не принимают новые предложения по Brexit премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и готовы при необходимости применить против них право вето, сообщило в четверг издание The Independent со ссылкой на заявление Европарламента....    читать дальше
.
03 октября 2019 года 17:56
"Мосбиржа" зарегистрировала облигации МБЭС на 7 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 10-летние облигации международной финансовой организации "Международный банк экономического сотрудничества" (МБЭС) с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.