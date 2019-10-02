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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,2974 руб.
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02 октября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,2974 руб.
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2 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,2974 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,0325 руб., максимальный - 65,565 руб. К этому времени было заключено 25350 сделок. Объем торгов составил 148405,82 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,22 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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02 октября 2019 года 20:50
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 39,44 пункта (1,43%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2719,39 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
.02 октября 2019 года 20:13
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.02 октября 2019 года 19:39
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.02 октября 2019 года 19:30
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.02 октября 2019 года 19:20
АО "Российские железные дороги" (РЖД) определило ставку 11-го купона облигаций серии БО-16 в размере 5,3% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 25-летнего выпуска облигаций компании серии БО-16 объемом 25 млрд рублей прошло в октябре 2014 года. Ставка 1-го... читать дальше
.02 октября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,2974 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,2974 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.02 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1346 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1101 руб., максимальный - 9,1713... читать дальше
.02 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2745 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3309 руб. Минимальный курс евро составил 71,0675 руб.,... читать дальше
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бербанк разместил выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-SBER13 на сумму 25 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 40 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок проходил 26 сентября, ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,05%... читать дальше
.02 октября 2019 года 19:02
АО "Открытие Холдинг" 1 октября провело общее собрание владельцев облигаций серий 02-04, говорится в сообщениях эмитента. Держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и... читать дальше
.02 октября 2019 года 18:59
Российский фондовый рынок, открывшийся противоречиво, завершил среду падением на негативном внешнем фоне. Европейские рынки акций демонстрировали минорный настрой после выхода неожиданно слабых данных о производственной активности в США, вызвавших обеспокоенность... читать дальше
.02 октября 2019 года 18:52
2 октября. FINMARKET.RU -В среду котировки большинства выпусков российских еврооблигаций снижаются на торгах в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам на опасениях за темпы роста глобальной экономики. Котировки американских казначейских обязательств (US... читать дальше
.02 октября 2019 года 18:48
Российский туроператор "Библио-Глобус" объявил о расторжении сделки по продаже своего бизнеса британскому холдингу Thomas Cook в связи с банкротством последнего. "Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к... читать дальше
.02 октября 2019 года 18:40
Национальная ассоциация НПФ (НАПФ), в которую входят 28 фондов, разработала ряд мер по развитию негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Соответствующие предложения ассоциация направила в Минфин, Банк России и Государственную думу. "Интерфакс" ознакомился с... читать дальше
.02 октября 2019 года 18:28
ВТО разрешила США ввести пошлины для европейских товаров на $7,5 млрд в ответ на субсидирование Airbus, ЕС готов к ответу
Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE. Утвержденная ВТО сумма является крупнейшей в истории... читать дальше
.02 октября 2019 года 18:19
Нефтяные цены развернулись вниз в ходе торгов после выхода отчета Минэнерго США, указавшего на большее, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск подешевели на $1,15... читать дальше
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