Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1346 руб.

2 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1346 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1101 руб., максимальный - 9,1713 руб. Было заключено 344 сделки. Объем торгов составил 1325,36 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1439 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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