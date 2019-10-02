Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 октября

2 октября. FINMARKET.RU -РФ с 3 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3122,35 (+55,34) руб./грамм; на серебро - 36,31 (+0,52) руб./грамм; на платину - 1838,84 (-4,17) руб./грамм; на палладий - 3460,98 (-26,3) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 39,44 пункта (1,43%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2719,39 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 17-го купона облигаций 3-4-й серий в размере 7,31% годовых, говорится в сообщениях компании. СЗКК разместила бонды общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет.... СЗКК разместила бонды общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет.... читать дальше

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осбанк в рамках оферты выкупил 1 млн 614,653 тыс. облигаций серии БО-12 и 1,49 тыс. облигаций серии А8 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях эмитента. Десятилетние облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей банк разместил в сентябре 2015 года. Выпуск БО-12... Десятилетние облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей банк разместил в сентябре 2015 года. Выпуск БО-12... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 31482,200 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 309,203 млрд руб., или на...

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) определило ставку 11-го купона облигаций серии БО-16 в размере 5,3% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 25-летнего выпуска облигаций компании серии БО-16 объемом 25 млрд рублей прошло в октябре 2014 года. Ставка 1-го... Размещение 25-летнего выпуска облигаций компании серии БО-16 объемом 25 млрд рублей прошло в октябре 2014 года. Ставка 1-го... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,2974 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1346 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1101 руб., максимальный - 9,1713... Минимальный курс юаня составил 9,1101 руб., максимальный - 9,1713... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2745 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3309 руб. Минимальный курс евро составил 71,0675 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,0675 руб.,... читать дальше

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бербанк разместил выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-SBER13 на сумму 25 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 40 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок проходил 26 сентября, ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,05%... Сбор заявок проходил 26 сентября, ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,05%... читать дальше

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АО "Открытие Холдинг" 1 октября провело общее собрание владельцев облигаций серий 02-04, говорится в сообщениях эмитента. Держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и... Держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся противоречиво, завершил среду падением на негативном внешнем фоне. Европейские рынки акций демонстрировали минорный настрой после выхода неожиданно слабых данных о производственной активности в США, вызвавших обеспокоенность... Европейские рынки акций демонстрировали минорный настрой после выхода неожиданно слабых данных о производственной активности в США, вызвавших обеспокоенность... читать дальше

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2 октября. FINMARKET.RU -В среду котировки большинства выпусков российских еврооблигаций снижаются на торгах в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам на опасениях за темпы роста глобальной экономики. Котировки американских казначейских обязательств (US... читать дальше

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Российский туроператор "Библио-Глобус" объявил о расторжении сделки по продаже своего бизнеса британскому холдингу Thomas Cook в связи с банкротством последнего. "Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к... "Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к... читать дальше

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Национальная ассоциация НПФ (НАПФ), в которую входят 28 фондов, разработала ряд мер по развитию негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Соответствующие предложения ассоциация направила в Минфин, Банк России и Государственную думу. "Интерфакс" ознакомился с... читать дальше

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Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE. Утвержденная ВТО сумма является крупнейшей в истории... Утвержденная ВТО сумма является крупнейшей в истории... читать дальше

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Нефтяные цены развернулись вниз в ходе торгов после выхода отчета Минэнерго США, указавшего на большее, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск подешевели на $1,15... Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск подешевели на $1,15... читать дальше

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