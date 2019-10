ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 октября в размере 65,4399 руб.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,14/65,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 40 коп., средний...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,86/72,22 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 41 коп., Cредний курс продажи вырос на...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,84/66,02 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 38 коп., Cредний курс продажи...

Visa Inc., Mastercard Inc. и другие финансовые партнеры Facebook пересматривают вопрос о своем участии в проекте создания криптовалюты Libra на фоне критики со стороны правительственных чиновников в США и Европе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные... читать дальше