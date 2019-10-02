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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,067 руб.
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02 октября 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,067 руб.

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2 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 65,067 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,63 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Акционеры "Газпром нефти" на внеочередном собрании одобрили промежуточные дивиденды за 1-е полугодие 2019 года в размере 18,14 рубля на акцию, говорится в сообщении эмитента. В сумме это составит 86 млрд рублей. Реестр акционеров "Газпром нефти" на получение дивидендов за 1-е...    читать дальше
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Правительство рассмотрит пакет изменений в законодательство, который усовершенствует механизм расселения аварийного жилья в стране и наделит органы власти правом определять критерии для признания жилья аварийным, сообщил на заседании кабинета министров премьер-министр РФ Дмитрий...    читать дальше
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02 октября 2019 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 2 октября снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,81 пункта (0,899%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2734,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2758,5 (-0,01%) пункта,...    читать дальше
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02 октября 2019 года 13:12
Европейские рынки акций торгуются на понижательном тренде
Фондовые индексы стран Западной Европы падают в ходе торговой сессии в среду после выхода неожиданно слабых данных о производственной активности в США, вызвавших обеспокоенность относительно состояния крупнейшей экономики мира.

Как стало известно накануне, индекс...    читать дальше
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02 октября 2019 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 64,8368 руб.
Максимальное значение за неделю (с 25 сентября по 2 октября) - 64,8368 руб. за доллар, минимальное значение - 63,5107 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,33 руб.

Это автоматическое сообщение.
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02 октября 2019 года 13:05
Продажи чипов в мире в августе упали восьмой месяц подряд - SIA
Мировые продажи микропроцессоров в августе упали на 15,9% относительно того же месяца прошлого года - до $34,2 млрд по сравнению с $40,66 млрд, говорится в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

При сравнении...    читать дальше
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02 октября 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 2 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,14/65,83 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,14/65,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 40 коп., средний...
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02 октября 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 70,86/72,22 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,86/72,22 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 41 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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02 октября 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 64,84/66,02 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,84/66,02 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 38 коп., Cредний курс продажи...
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02 октября 2019 года 12:57
ЦБ РФ установил курс евро с 3 октября в размере 71,4669 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 71,4669 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,20 коп.

Это автоматическое сообщение.
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02 октября 2019 года 12:57
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 октября в размере 65,4399 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 октября, составляет 65,4399 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,29 коп.

Это автоматическое сообщение.
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02 октября 2019 года 12:55
Финпартнеры Facebook могут отказаться от участия в проекте создания криптовалюты Libra
Visa Inc., Mastercard Inc. и другие финансовые партнеры Facebook пересматривают вопрос о своем участии в проекте создания криптовалюты Libra на фоне критики со стороны правительственных чиновников в США и Европе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные...    читать дальше
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02 октября 2019 года 12:48
Примерно через 3 года банкоматная сеть ВТБ станет бесконтактной
Банк ВТБ планирует сделать банкоматную сеть бесконтактной примерно через 3 года, сообщил журналистам член правления ВТБ Валерий Чулков в кулуарах ПЛАС-форума.

"Мы уже начали, мы закупаем все новые банкоматы, которые у нас идут, они все идут без контакта. Естественно,...    читать дальше
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02 октября 2019 года 12:40
"Ростсельмаш" начал поставки сельхозтехники в Тунис
Комбайновый завод "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону, входит в ассоциацию "Росспецмаш") начал поставки сельхозтехники в Тунис, говорится в сообщении "Росспецмаша".

Поставляемая техника будет эксплуатироваться в хозяйствах на севере Африки.

По словам гендиректора...    читать дальше
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02 октября 2019 года 12:33
Россия может ежегодно производить 160 млн тонн СПГ, считает глава "НОВАТЭКа"
Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что Россия может производить 160 млн тонн СПГ в год.

"Мы считаем, что только в зоне, где работает "НОВАТЭК", на полуострове Ямал и Гыдан, Россия может добывать, производить порядка...    читать дальше
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