Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1082 руб.

1 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 356 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1082 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0921 руб., максимальный - 9,1579 руб. Было заключено 209 сделок. Объем торгов составил 746,73 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1579 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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