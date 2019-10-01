Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 октября

1 октября. FINMARKET.RU -РФ с 2 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3067,01 (-24,59) руб./грамм; на серебро - 35,79 (-0,07) руб./грамм; на платину - 1843,01 (-79,37) руб./грамм; на палладий - 3487,28 (-27,03) руб./грамм.

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ООО "Легенда" 2 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-01 объемом 545,245 млн рублей, говорится в сообщении компании. Организаторами выступят "Компания БКС" и... Организаторами выступят "Компания БКС" и... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,65 пункта (0,424%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2758,83 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45616,311 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 144,462 млрд руб., или на...

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ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) завершило выкуп облигаций серии БО-01 и БО-02 по безотзывным офертам, говорится в пресс-релизе эмитента. Всего в рамках оферт выкуплено: 6 тыс. 658 облигаций серии БО-01 у 22... Всего в рамках оферт выкуплено: 6 тыс. 658 облигаций серии БО-01 у 22... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" выкупило в рамках оферты 1 млн 750,780 тыс. облигаций 25-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 11,67% выпуска. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 11,67% выпуска. Компания... Компания... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 356 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1082 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0921 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,0921 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3334 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,1677 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,043 руб. Минимальный курс евро составил 70,665 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,665 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне разворота европейских и американских фондовых площадок в красную зону и замедления роста нефтяных цен. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, Китай не... Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, Китай не... читать дальше

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Забастовка работников заводов американского автомобилестроительного концерна General Motors Co. продолжается третью неделю и стала самой долгой в истории концерна с 1970 года, пишет The Wall Street Journal. Забастовка, которая привела к остановке работы более 30 заводов GM на... читать дальше

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Подъем цен на нефть ослаб в ходе торгов во вторник из-за слабых статданных по производственному сектору США, а затем нефть WTI перешла к снижению. Как стало известно во вторник, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре... Как стало известно во вторник, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре... читать дальше

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Профицит федерального бюджета РФ по итогам 2019 года может быть выше прогноза, который был представлен в Госдуму вместе с проектом бюджета на следующий год. Федеральный бюджет РФ в 2019 году может быть исполнен с профицитом 641,6 млрд рублей, или 0,6% ВВП, говорится в... Федеральный бюджет РФ в 2019 году может быть исполнен с профицитом 641,6 млрд рублей, или 0,6% ВВП, говорится в... читать дальше

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"Газпром" уложил по двум ниткам 2042 километра газопровода "Северный поток 2", говорится в сообщении компании. "Продолжается строительство газопровода "Северный поток 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода - 83% от его общей протяженности",... читать дальше

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Годовая инфляция в РФ на конец сентября замедлилась до целевого значения в 4,0% и даже может быть несколько ниже, следует из мониторинга Минэкономразвития "Картина кредитования". "Замедление темпов роста кредитного предложения в текущем году стало одним из ключевых... "Замедление темпов роста кредитного предложения в текущем году стало одним из ключевых... читать дальше

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Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) не согласны с утверждением о том, что потребление рыбы в РФ снизилось до показателя 55-летней давности и утверждают, что потребление рыбы в стране, наоборот, растет. Вывод о том, что потребление рыбы в РФ... Вывод о том, что потребление рыбы в РФ... читать дальше

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Граждане РФ получили 2,36 млрд рублей из бюджета в качестве налогового вычета по НДФЛ по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) за 2018 год, всего за четыре года с введения ИИС в 2015 году - 5,375 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" В Федеральной налоговой службе.... читать дальше

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