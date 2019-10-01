ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,6407 руб.

1 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 64,6407 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,51 коп.

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,8 пункта (0,392%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2747,18 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45471,849 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 240,922 млрд руб., или на...

.

"Московская биржа" зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций N1 ООО "Легенда" серии 001Р-01 объемом 545,245 млн рублей, говорится в сообщении биржи. Допвыпуску присвоен номер основного выпуска - 4B02-01-00368-R-001P. Допвыпуску присвоен номер основного выпуска - 4B02-01-00368-R-001P. Бумаги будут размещаться по открытой... Бумаги будут размещаться по открытой... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0726 руб. Минимальный курс юаня составил 9,058 руб., максимальный - 9,117... Минимальный курс юаня составил 9,058 руб., максимальный - 9,117... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4220 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,8332 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3543 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7617 руб. Минимальный курс евро составил 70,6725 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,6725 руб.,... читать дальше

.

Рынок акций РФ к вечеру в понедельник замедлил снижение вместе с нефтью, подешевевшей после восстановления добычи Саудовской Аравией в полном объеме. Однако последний торговый день сентября был завершен на пессимистической ноте. В понедельник в Азии динамика индексов... В понедельник в Азии динамика индексов... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent в 2019 году на уровне $65 за баррель, говорится в очередном Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO). Оценка не изменилась по сравнению с июньским... Оценка не изменилась по сравнению с июньским... читать дальше

.

ПАО "Полюс" проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии ПБО-01 с офертой через 5 лет объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона 7,40-7,60% годовых. Ему соответствует доходность к... Ориентир ставки 1-го купона 7,40-7,60% годовых. Ему соответствует доходность к... читать дальше

.

Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии пересмотрело в сторону понижения прогнозы мирового спроса на сталь до 2021 года включительно. Австралия, которая является крупнейшим мировым экспортером железной руды, теперь прогнозирует, что в 2019 мировое... Австралия, которая является крупнейшим мировым экспортером железной руды, теперь прогнозирует, что в 2019 мировое... читать дальше

.

Государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) приняла решение повысить размер базовых дивидендных выплат в 2020 году до $75 млрд, говорится в пресс-релизе компании. В 2018 году компания выплатила в виде дивидендов... В 2018 году компания выплатила в виде дивидендов... читать дальше

.

ВЭБ 8 октября проведет вторичное размещение выпуска облигаций 18-й серии номинальным объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Срок обращения до следующей оферты - 5 лет, новая ставка купона составит 7,67% годовых. Ей соответствует... Срок обращения до следующей оферты - 5 лет, новая ставка купона составит 7,67% годовых. Ей соответствует... читать дальше

.

Пассажирские авиаперевозки в РФ в 2019 году вырастут на 10,7% относительно прошлого года, до 128,6 млн человек, говорится в прогнозе социально-экономического развития страны на 2020 и плановый период 2021-2022 гг., внесенном в Госдуму в пакете с проектом федерального бюджета.... читать дальше

.

Американская платежная система PayPal Holdings Inc. станет первым иностранным игроком на китайском рынке платежных услуг благодаря покупке местной компании Gopay Information Technology Co. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) разрешил PayPal приобрести 70%-ную... Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) разрешил PayPal приобрести 70%-ную... читать дальше

.

Федеральный бюджет РФ в 2019 году может быть исполнен с профицитом 641,6 млрд рублей, или 0,6% ВВП, говорится в материалах к проекту бюджета на 2020-2022 годы, опубликованному в базе данных Госдумы. Эта оценка существенно ниже размера профицита, предусмотренного законом... Эта оценка существенно ниже размера профицита, предусмотренного законом... читать дальше

.

Турцию с января по август посетили 4,8 млн российских туристов - на 15,4% больше, чем годом ранее, следует из статистики Министерства культуры и туризма республики. Таким образом, количество российских туристов в Турции за восемь месяцев почти достигло 5 млн. В топ-5... Таким образом, количество российских туристов в Турции за восемь месяцев почти достигло 5 млн. В топ-5... читать дальше

.