Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,7712 руб.

30 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4864 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7712 руб.

Минимальный курс евро составил 70,66 руб., максимальный - 70,8675 руб. Было заключено 3884 сделки. Объем торгов составил 21740,56 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,8 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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