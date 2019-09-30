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ВШЭ: целесообразно активно использовать меры фискальной политики для выхода экономики РФ из стагнации
30 сентября 2019 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 октября
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30 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 1 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3091,6 (-6,94) руб./грамм; на серебро - 35,86 (-0,42) руб./грамм; на платину - 1922,38 (-1,59) руб./грамм; на палладий - 3514,31 (+86,79) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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