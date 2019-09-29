ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 сентября в размере 64,4156 руб., курс евро - 70,3161 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 70,3161 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,73 коп.

29 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 64,4156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,68 коп.

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В ближайшие годы планируется реконструировать четыре крупных транспортных развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги и вылетных магистралей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "За последние семь лет... читать дальше

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Правительство предложило российским автопроизводителям новые правила дифференциации компенсирующих утилизационный сбор промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации производства автомобилей. Соответствующие предложения озвучил заместитель главы Минпромторга РФ... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а рейтинги по национальной шкале на Украине - с "uaBBB" до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "B". Как... читать дальше

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Китай в ходе 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН назвал односторонние действия стран и протекционизм угрозами международному порядку, которые могут привести к мировой рецессии. "Односторонний подход и протекционизм представляют собой крупнейшие угрозы международному порядку",... читать дальше

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Почти половина американцев поддерживает проведение инициированной демократами процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса газеты The Hill. Согласно его данным, 47% опрошенных выступают в поддержку этой процедуры. Отмечается,... читать дальше

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Нормы ВТО в мировой экономике подменяются односторонними санкциями и недобросовестной конкуренцией, это для нее губительно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Разделительные линии губительны не только для мировой политики, но и для экономики. Ее инклюзивный рост сдерживается в... читать дальше

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Американская Herbalife Nutrition Ltd., специализирующаяся в сфере прямых продаж, согласилась выплатить штраф в размере $20 млн для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о распространении ложных сведений относительно своей бизнес-модели в... читать дальше

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Ставки ипотечного кредитования в США за последнюю неделю снизились после того, как в предыдущую неделю они продемонстрировали сильнейший рост почти за год. Как сообщается в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка... Как сообщается в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка... читать дальше

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Премьер РФ Дмитрий Медведев поздравил с профессиональным праздником работников атомной промышленности, его телеграмма опубликована на сайте правительства в субботу. "Поздравляю вас с Днём работника атомной промышленности. Вы посвятили себя отрасли, которая имеет особое,... читать дальше

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Нацбанк Грузии в пятницу поддержал обесценивавшуюся на протяжении нескольких месяцев национальную валюту, проведя валютный аукцион на $40 млн. Как сообщил регулятор, был продан весь выставленный на торги объем валюты, средневзвешенный обменный курс составил 2,9546... читать дальше

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) оштрафовала американского автопроизводителя FCA US LLC и его материнскую компанию Fiat Chrysler Automobiles NV за то, что они вводили в заблуждение инвесторов относительно количества новых автомобилей, продаваемых ими ежемесячно клиентам... читать дальше

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Палата представителей Конгресса США проголосовала против распоряжения президента США Дональда Трампа о чрезвычайном положении, которое он издал, чтобы получить средства на строительство стены на границе с Мексикой, сообщило в пятницу издание The Hill. За соответствующую... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента АО "Атомэнергопром" на уровне "ВВВ-/А-3". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Подтверждение рейтингов отражает... Подтверждение рейтингов отражает... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 64,4156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,68 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 70,3161 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 70,3161 руб. По сравнению...

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,72 пункта (0,531%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2757,98 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45712,814 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 51,858 млрд руб., или на...

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