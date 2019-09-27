Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,361 руб.

27 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,361 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,26 руб., максимальный - 64,4375 руб. Было заключено 10438 сделок. Объем торгов составил 46282 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,3 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.