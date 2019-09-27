.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,361 руб.
.
27 сентября 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,361 руб.
|0
27 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,361 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,26 руб., максимальный - 64,4375 руб. Было заключено 10438 сделок. Объем торгов составил 46282 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,3 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 сентября 2019 года 20:00
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,72 пункта (0,531%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2757,98 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше
.27 сентября 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 сентября снизилась на 0,11% и составила 45712,814 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45712,814 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 51,858 млрд руб., или на...
.27 сентября 2019 года 19:30
ООО "Концерн "Россиум" в рамках оферты выкупило 161 тыс. 800 облигаций по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 1,62% займа. Бумаги объемом 10... читать дальше
.27 сентября 2019 года 19:26
Сбербанк России разместил 30,73% выпуска инвестиционных облигаций серии GMKN_RX-PRT-C-S-18m-001Р-148R на 92,2 млн рублей, 20,36% выпуска ИОС-RUBUSD_RA_FIX-92d-001Р-149R на 101,8 млн рублей, 23,07% выпуска ИОС-USDRUB_FIX-6M-001Р-138R на сумму 23 млн рублей, 36,84% выпуска... читать дальше
.27 сентября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 307 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0494 руб. Минимальный курс юаня составил 9,02 руб., максимальный - 9,062... читать дальше
.27 сентября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 958 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3903 руб. Минимальный курс евро составил 70,2025 руб.,... читать дальше
.27 сентября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,3951 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1218 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3951 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.27 сентября 2019 года 19:00
Российский фондовый рынок, открывшийся нейтрально, завершил пятницу Европейские рынки акций демонстрировали мажорный настрой на фоне оптимизма инвесторов по поводу возобновления американо-китайских торговых переговоров, хотя подъем котировок ограничивает политическая... читать дальше
.27 сентября 2019 года 18:56
Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Services повысило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте банка "Возрождение" до "Ва1" с "Bа2". Прогноз рейтинга изменен на "позитивный" с "развивающегося", говорится в сообщении... читать дальше
.27 сентября 2019 года 18:53
Владельцы бондов "Открытие холдинга" серии БО-03 на собрании не приняли решения об очередном переносе оферты
АО "Открытие холдинг" 26 сентября провело общее собрание владельцев облигаций серии БО-03 объемом 42 млрд рублей, решения по очередной реструктуризации облигаций не были приняты ввиду отсутствия кворума, говорится в сообщении эмитента. На голосование были вынесены три... читать дальше
.27 сентября 2019 года 18:47
Глава ФРБ Миннеаполиса выступает за дальнейшее снижение ставок Федрезервом для поддержки экономики США
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что выступал за более резкое снижение процентных ставок на заседании центробанка на прошлой неделе. "Я не вижу, чтобы экономика США работала на полную мощность или сверх того, - приводит... читать дальше
.27 сентября 2019 года 18:35
Для решения споров между застройщиками и банками из-за проектного финансирования создана конфликтная группа
Минстрой создал конфликтную группу, которая рассматривает вопросы, возникающие у застройщиков при получении проектного финансирования, сообщил министр строительства и ЖХК РФ Владимир Якушев на II Градостроительном форуме в Ярославле в пятницу. "На площадке Минстроя... читать дальше
.27 сентября 2019 года 18:33
оссельхозбанк (РСХБ) установил ставку 21-32-го купонов облигаций серий БО-13 и БО-14 на уровне 7,4% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации. РСХБ разместил 10-летние биржевые облигации серий БО-13 и БО-14 общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2014 года.... читать дальше
.27 сентября 2019 года 18:27
ПАО "Совкомфлот" с 2020 года внедрит в компаниях группы систему налогового мониторинга. "С 1 января 2020 года крупнейшая судоходная компания РФ ПАО "Совкомфлот" и его подразделение по обслуживанию проектов на континентальном шельфе ООО "СКФ Шельф" присоединятся к... читать дальше
.27 сентября 2019 года 18:21
Банк "ФК Открытие" завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии БО-ИО02 номинальным объемом 300 млн рублей, разместив 33,33% выпуска на 100 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на выпуск прошел 25 сентября. Ставка 1-го... читать дальше
.27 сентября 2019 года 18:17
Около половины госзакупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) приходится на долю 10 субъектов РФ, говорится в материалах Совкомбанка и электронной торговой площадки (ЭТП) "РТС-тендер". В... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.