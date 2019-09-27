Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

27 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 30.09 по 06.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,72 пункта (0,531%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2757,98 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45712,814 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 51,858 млрд руб., или на...

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ООО "Концерн "Россиум" в рамках оферты выкупило 161 тыс. 800 облигаций по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 1,62% займа. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 1,62% займа. Бумаги объемом 10... Бумаги объемом 10... читать дальше

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Сбербанк России разместил 30,73% выпуска инвестиционных облигаций серии GMKN_RX-PRT-C-S-18m-001Р-148R на 92,2 млн рублей, 20,36% выпуска ИОС-RUBUSD_RA_FIX-92d-001Р-149R на 101,8 млн рублей, 23,07% выпуска ИОС-USDRUB_FIX-6M-001Р-138R на сумму 23 млн рублей, 36,84% выпуска... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 307 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0494 руб. Минимальный курс юаня составил 9,02 руб., максимальный - 9,062... Минимальный курс юаня составил 9,02 руб., максимальный - 9,062... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 958 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3903 руб. Минимальный курс евро составил 70,2025 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,2025 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1218 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3951 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся нейтрально, завершил пятницу Европейские рынки акций демонстрировали мажорный настрой на фоне оптимизма инвесторов по поводу возобновления американо-китайских торговых переговоров, хотя подъем котировок ограничивает политическая... Европейские рынки акций демонстрировали мажорный настрой на фоне оптимизма инвесторов по поводу возобновления американо-китайских торговых переговоров, хотя подъем котировок ограничивает политическая... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Services повысило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте банка "Возрождение" до "Ва1" с "Bа2". Прогноз рейтинга изменен на "позитивный" с "развивающегося", говорится в сообщении... Прогноз рейтинга изменен на "позитивный" с "развивающегося", говорится в сообщении... читать дальше

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АО "Открытие холдинг" 26 сентября провело общее собрание владельцев облигаций серии БО-03 объемом 42 млрд рублей, решения по очередной реструктуризации облигаций не были приняты ввиду отсутствия кворума, говорится в сообщении эмитента. На голосование были вынесены три... На голосование были вынесены три... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что выступал за более резкое снижение процентных ставок на заседании центробанка на прошлой неделе. "Я не вижу, чтобы экономика США работала на полную мощность или сверх того, - приводит... "Я не вижу, чтобы экономика США работала на полную мощность или сверх того, - приводит... читать дальше

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Минстрой создал конфликтную группу, которая рассматривает вопросы, возникающие у застройщиков при получении проектного финансирования, сообщил министр строительства и ЖХК РФ Владимир Якушев на II Градостроительном форуме в Ярославле в пятницу. "На площадке Минстроя... "На площадке Минстроя... читать дальше

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оссельхозбанк (РСХБ) установил ставку 21-32-го купонов облигаций серий БО-13 и БО-14 на уровне 7,4% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации. РСХБ разместил 10-летние биржевые облигации серий БО-13 и БО-14 общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2014 года.... РСХБ разместил 10-летние биржевые облигации серий БО-13 и БО-14 общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2014 года.... читать дальше

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ПАО "Совкомфлот" с 2020 года внедрит в компаниях группы систему налогового мониторинга. "С 1 января 2020 года крупнейшая судоходная компания РФ ПАО "Совкомфлот" и его подразделение по обслуживанию проектов на континентальном шельфе ООО "СКФ Шельф" присоединятся к... "С 1 января 2020 года крупнейшая судоходная компания РФ ПАО "Совкомфлот" и его подразделение по обслуживанию проектов на континентальном шельфе ООО "СКФ Шельф" присоединятся к... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии БО-ИО02 номинальным объемом 300 млн рублей, разместив 33,33% выпуска на 100 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на выпуск прошел 25 сентября. Ставка 1-го... Сбор заявок на выпуск прошел 25 сентября. Ставка 1-го... читать дальше

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Около половины госзакупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) приходится на долю 10 субъектов РФ, говорится в материалах Совкомбанка и электронной торговой площадки (ЭТП) "РТС-тендер". В... В... читать дальше

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