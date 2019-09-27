Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,2848 руб.

27 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 200 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2848 руб.

Минимальный курс евро составил 70,1625 руб., максимальный - 70,38 руб. Было заключено 3677 сделок. Объем торгов составил 15593,24 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,3425 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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