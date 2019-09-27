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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 сентября
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27 сентября 2019 года 15:06

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 сентября

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27 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 28 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3098,54 (-16,43) руб./грамм; на серебро - 36,28 (-0,86) руб./грамм; на платину - 1923,97 (+5,86) руб./грамм; на палладий - 3427,52 (+21,22) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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