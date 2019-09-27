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27 сентября 2019 года 15:06
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 сентября
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27 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 28 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3098,54 (-16,43) руб./грамм; на серебро - 36,28 (-0,86) руб./грамм; на платину - 1923,97 (+5,86) руб./грамм; на палладий - 3427,52 (+21,22) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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27 сентября 2019 года 16:17
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.27 сентября 2019 года 16:15
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.27 сентября 2019 года 16:05
Бурный рост рынка брокерского обслуживания, совершенствование технологий и снижение издержек могут способствовать дальнейшему изменению тарифной политики брокеров. По мере насыщения рынка после периода бурного роста ценовая конкуренция может обостриться и привести к уменьшению... читать дальше
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МТС-банк 2 октября начнет размещение бессрочных субординированных облигаций серии 02СУБ объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной ценной бумаги - 10... читать дальше
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 63,86/65,03 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,86/65,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи...
.27 сентября 2019 года 15:58
В августе доходы населения США выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 0,1% в июле, свидетельствуют данные Минторга страны. Тем временем темпы увеличения расходов американцев замедлились до минимального за полгода значения и составили 0,1%... читать дальше
.27 сентября 2019 года 15:51
ООО "Газпромнефть-НТЦ" (входит в "Газпром нефть") объявило тендер на проведение научно-технического исследования процессов превращения газа в твердый продукт, сообщается в материалах компании. В числе возможных продуктов из газа планируется изучить: синтетические алмазы,... читать дальше
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ЦВ ходе торгов в пятницу нефтяные цены продолжают снижаться на фоне сообщений СМИ о том, что Саудовская Аравия согласилась на перемирие в ряде районов Йемена, что дает надежду на ослабление напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent... читать дальше
.27 сентября 2019 года 15:38
Американская Freedom Holding corp., представленная в России ИК "Фридом Финанс", рассматривает покупку компании "Церих кэпитал менеджмент", следует из материалов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Freedom 20 сентября подала в ведомство ходатайство для... читать дальше
.27 сентября 2019 года 15:35
МБЭС установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 7,90% и увеличил объем размещения до 7 млрд рублей
Международная финансовая организация "Международный банк экономического сотрудничества" (МБЭС) установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии 001Р-01 на уровне 7,90% годовых и увеличила объем размещения с "не менее 5 млрд... читать дальше
.27 сентября 2019 года 15:30
В понедельник, 30 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 6179,27 млн руб.
В понедельник, 30 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 6179,27 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.27 сентября 2019 года 15:30
В понедельник, 30 сентября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $812,42 млн
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В понедельник, 30 сентября, ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 121079,31 млн руб.
В понедельник, 30 сентября, ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 121079,31 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
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В понедельник, 30 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $326,33 млн
В понедельник, 30 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $326,33 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
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